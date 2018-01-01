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Taffarel Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray’da yuvaya geri dönen Fatih Terim’in yardımcıları yavaş yavaş belli oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Daha önce yine Fatih Terim döneminde görev yapan Taffarel, Terim'in geri dönüşüyle birlikte tekrar göreve getiriliyor...

Daha önce yine Fatih Terim döneminde görev yapan Taffarel, Terim'in geri dönüşüyle birlikte tekrar göreve getiriliyor...

Galatasaray’ın Tudor ile yollarını ayırmasının ardından tekrar göreve getirilen Fatih Terim, kendisi için düzenlenen imza töreninde yardımcılarının kim olacağının sinyallerini vermişti.

1998─2001 yılları arasında Galatasaray’ın kalesini koruyan ve 2013─2016 sezonlarında da sarı kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, tekrar geri dönüyor.

Devre arası kampı öncesi sözleşme imzalayacağı iddia edilen Taffarel’in takımla birlikte kampa katılacağı ifade edildi.

  • Bu gelişmeyle birlikte Fatih Terim’in Levent Şahin’in ardından ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu.

Taffarel de Galatasaray'a dönüyor
Taffarel de Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'da Fatih Terim sonrasında takımın kaleci antrenörünün kim olacağı merak konusu olmuştu.Konuyla ilgili olarak Brezilyalı futbolcu Maicon, sosyal medya hesabından Taffarel'i takip etmeye başladı. Maicon'un bu hamlesi "Taffarel geri mi dönüyor?" yorumlarının yapılmasına neden oldu.Öte yandan kulüpten gelen bilgilere göre Fatih Terim'in Taffarel'le görüştüğü ve Brezilyalı kaleci antrenörünü İstanbul'a gelmeye ilan ettiği iddia edildi.Konuyla ilgili olarak önümüzdeki saatlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 🇧🇷 Cláudio Taffarel (@taffareloriginal)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 7, 2017 at 11:54öö PST)

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