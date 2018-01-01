Taffarel Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray’ın Tudor ile yollarını ayırmasının ardından tekrar göreve getirilen Fatih Terim, kendisi için düzenlenen imza töreninde yardımcılarının kim olacağının sinyallerini vermişti.
1998─2001 yılları arasında Galatasaray’ın kalesini koruyan ve 2013─2016 sezonlarında da sarı kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, tekrar geri dönüyor.
Devre arası kampı öncesi sözleşme imzalayacağı iddia edilen Taffarel’in takımla birlikte kampa katılacağı ifade edildi.
- Bu gelişmeyle birlikte Fatih Terim’in Levent Şahin’in ardından ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu.
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