Taffarel Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray’ın Tudor ile yollarını ayırmasının ardından tekrar göreve getirilen Fatih Terim, kendisi için düzenlenen imza töreninde yardımcılarının kim olacağının sinyallerini vermişti.

1998─2001 yılları arasında Galatasaray’ın kalesini koruyan ve 2013─2016 sezonlarında da sarı kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, tekrar geri dönüyor.

Devre arası kampı öncesi sözleşme imzalayacağı iddia edilen Taffarel’in takımla birlikte kampa katılacağı ifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Fatih Terim’in Levent Şahin’in ardından ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu.