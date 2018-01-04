SÜPER LİG

Taffarel geri döndü: Cimbom nerede kalmıştık

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcı adaylarından Claudio Taffarel, yeniden sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1998─2001 yılları arasında Galatasaray’ın kalesini koruyan ve 2013─2016 sezonlarında da sarı kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, tekrar geri döndü.

1998─2001 yılları arasında Galatasaray’ın kalesini koruyan ve 2013─2016 sezonlarında da sarı kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, tekrar geri döndü.

Teknik direktör Fatih Terim'in kaleci antrenörlüğü için teklif yaptığı Claudio Taffarel, Galatasaray'a geri döndü.

Brezilyalı antrenör, sosyal medya hesabından, "Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm G.Saray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı.

  • Bu gelişmeyle birlikte Fatih Terim’in Levent Şahin’in ardından ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.