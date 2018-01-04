Taffarel geri döndü: Cimbom nerede kalmıştık

Teknik direktör Fatih Terim'in kaleci antrenörlüğü için teklif yaptığı Claudio Taffarel, Galatasaray'a geri döndü.

Brezilyalı antrenör, sosyal medya hesabından, "Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm G.Saray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte Fatih Terim’in Levent Şahin’in ardından ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu.