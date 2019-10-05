Takıma canını dişine takıyor
SÜPER LİG

Takıma canını dişine takıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi’nde yollarına devam edeceklerini ifade ederek, “Yeter ki bu futbolu oynayalım. Yeter ki seyircimiz desteğini üzerimizden çekmesin ve yeter ki camia biraz anlayış gösterip bu desteği sürdürebilsin. Futbolu camia olarak oynarsınız. Camia olarak inanırsınız” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncular

Trabzonsporlu oyuncular

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre’nin Basel takımı ile 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sahada iyi futbol oynayan bir takım olduğunu aktaran Başkan Ağaoğlu, “Başta hocamızı ve mücadele eden tüm futbolcularımızı kutluyorum. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Öyle tahmin ediyorum ki 60-70 dakika falan oyunun kontrolü bizdeydi. İnşallah üzerine koyarak gideceğiz” diye konuştu. Sakat olan futbolcuların kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacaklarına dair bir görüntü oluştuğunu belirten Ağaoğlu, “Yeter ki bu futbolu oynayalım. Yeter ki seyircimiz desteğini üzerimizden çekmesin ve yeter ki camia biraz sabır, biraz anlayış gösterip bu desteği sürdürebilsin. Futbolu camia olarak oynarsınız. Camia olarak inanırsınız. Sıkıntı yaşandığı dönemler de camia olarak destek verdiğiniz zaman takım da yoluna devam eder. Herkes şundan emin olsun ki çok iyi niyetle canını dişine takarak mücadele eden bir takımımız var” diye konuştu.

BİZİM İÇİN İMKANSIZ YOKTUR

“Avrupa’da final oynamak benim hayalim” sözleri hatırlatılan Ağaoğlu, “Bir taraftan lig ve bir taraftan Avrupa, inşallah her ikisini de bu camiaya yakışır şekilde birisini Mayıs ayında, ötekinin de finalini yine Mayıs ayında oynamayı Allah bize nasip etsin. Çok ciddi 4 ön eleme maçından çıkarak gelmişsiniz. Güç olarak, performans olarak Avrupa Ligi’nde mücadele eden 10-15 takım arasında yer alır Trabzonspor. Yaşadığımız şanssızlıkları da göz önünde bulundurduğumuz zaman işimiz biraz zorlaştı. Bizim için sadece zor vardır, imkansız diye bir şey yoktur. İki kelime vardır bu coğrafyada hiçbir anlam ifade etmeyen. Birisi sabır, diğeri de imkansız. İmkansızı başarmak da Trabzon insanının genlerinde var. Bu kadar şanssızlığın olduğu yerde vermiş olduğumuz mücadelede ne kadar güçlü ne kadar inançlı bir takım olduğumuzu gösteriyor. Trabzonsporlu’nun gözü her zaman zirvededir. Aşağı bakmayı pek sevmeyiz biz” şeklinde görüş belirtti. Ağaoğlu, Jose Sosa ve Filip Novak’ın sözleşmeleriyle ilgili olarak ise görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, “Zaten Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen’le sözleşme yenileyerek uzattık. Sırada Sosa ve Novak var. O konuda bir sıkıntı yok. Daha işin başındayız” ifadesini kullandı.

  • 52.5 milyon TL destek
  • Trabzonspor’da yeni dönemde yakalanan hem sportif hem de ekonomik ivme yeni anlaşmalarla devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Huawei ve Turkcell ile toplamda 52 milyon 500 bin TL + KDV kapsamlı bir reklam sözleşmesi imzalandı. Trabzonspor’un resmi internet sitesinde yayınlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklama şu şekilde; “Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000 TL+ KDV nakden ödeyecektir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.”
  • Grupta şanslar eşit
  • Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını dile getirerek, “İki takım için güzel bir maç oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. Farklı bir formasyon denedik. Oynayan arkadaşlarımız iyi bir mücadele ortaya koydular. Kafamızı kaldırıp tekrar çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Nwakaeme, “Basel ve Getafe’nin ilk iki sırada olması nedeniyle şansları biraz daha yüksek olabilir ama ben bütün takımlar için eşit miktarda şans olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de soğuk duş
Kadıköy'de soğuk duş

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olarak sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi 342 gün sonra bitti. Maçın ilk dakikalarında geriye düştükten sonra oyunun büyük bölümünde atak oynayan sarı-lacivertliler, kilidi açacak golü bulamayınca mağlubiyetten kurtulamadı. 6. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson’dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla’nın çabasına rağmen fileleri havalandırdı: 0-1. 16’da Nazım Sangare’nin hatalı geri pasını kapan Max Kruse’nin sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi. 31’de ceza alanında Diego’nun eline çarparken, hakem VAR kararıyla taç atışıyla maçı yeniden başlattı. 54’de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aatif’ın yerden vuruşunu Altay parmaklarıyla uzanarak kornere çeldi. 58’de Mukairu’nun defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Hakan’ın vuruşunu Altay kornere çeldi. Kornerden gelen topta kaleci Altay iki hamlede topa sahips oldu. 61’de Emre’nin soldan ortasında bomboş durumdaki Zajc’ın vuruşu üstten auta çıktı. 68’de ceza sahasında Zajc’ın vuruşu kale önündeki Muriqi’ye çarptı, defans topu kornere gönderdi. 90+1’de Zajc’ın sert şutunu kaleci Boffin çelerek tehlikeyi önledi. Kruse yine İstiklal Marşı’nı okuduFenerbahçe’de, Antalya karşısında Galatasaray derbisinin ilk 11’inde değişiklik yapılmadı. Derbide kadro dışında kalan Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide yine İstiklal Marşı’nı okudu. Bu arada maç sonu taraftarlar futbolcuları tribünlere davet ederken sarı-lacivertli ekipte sadece Max Kruse ile birlikte Ozan Tufan ve Zanka’nın çağrıya cevap vermesi dikkat çekti.Deniz taraftardan özür dilediMaç sonrası açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, taraftarlardan özür diledi. Tecrübeli futbolcu, “Beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Rakibe ilk yarı bir pozisyon geldi ve gol oldu. İkinci yarıda üstünlük bizdeydi. Bulduğumuz 3-4 pozisyonu gole çevirmemiz lazımdı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bir mağlubiyetle şampiyonluk yolunda olmamız değişmeyecek’’ dedi.Antalyaspor, Isaac’i unutmadıAntalyaspor, vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise’yi unutmadı. Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya “Rest in peace Isaac” (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı. 2005 yılında G.Birliği’ne gelen Isaac, Trabzonspor, Manisaspor, Karabükspor, Balıkesirspor ve Giresunspor’un yanı sıra 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.Galeri: Fenerbahçelileri üzen görüntü: İdmanı kale arkasından takip etti

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