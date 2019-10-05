Takıma canını dişine takıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre’nin Basel takımı ile 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sahada iyi futbol oynayan bir takım olduğunu aktaran Başkan Ağaoğlu, “Başta hocamızı ve mücadele eden tüm futbolcularımızı kutluyorum. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Öyle tahmin ediyorum ki 60-70 dakika falan oyunun kontrolü bizdeydi. İnşallah üzerine koyarak gideceğiz” diye konuştu. Sakat olan futbolcuların kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacaklarına dair bir görüntü oluştuğunu belirten Ağaoğlu, “Yeter ki bu futbolu oynayalım. Yeter ki seyircimiz desteğini üzerimizden çekmesin ve yeter ki camia biraz sabır, biraz anlayış gösterip bu desteği sürdürebilsin. Futbolu camia olarak oynarsınız. Camia olarak inanırsınız. Sıkıntı yaşandığı dönemler de camia olarak destek verdiğiniz zaman takım da yoluna devam eder. Herkes şundan emin olsun ki çok iyi niyetle canını dişine takarak mücadele eden bir takımımız var” diye konuştu.

BİZİM İÇİN İMKANSIZ YOKTUR

“Avrupa’da final oynamak benim hayalim” sözleri hatırlatılan Ağaoğlu, “Bir taraftan lig ve bir taraftan Avrupa, inşallah her ikisini de bu camiaya yakışır şekilde birisini Mayıs ayında, ötekinin de finalini yine Mayıs ayında oynamayı Allah bize nasip etsin. Çok ciddi 4 ön eleme maçından çıkarak gelmişsiniz. Güç olarak, performans olarak Avrupa Ligi’nde mücadele eden 10-15 takım arasında yer alır Trabzonspor. Yaşadığımız şanssızlıkları da göz önünde bulundurduğumuz zaman işimiz biraz zorlaştı. Bizim için sadece zor vardır, imkansız diye bir şey yoktur. İki kelime vardır bu coğrafyada hiçbir anlam ifade etmeyen. Birisi sabır, diğeri de imkansız. İmkansızı başarmak da Trabzon insanının genlerinde var. Bu kadar şanssızlığın olduğu yerde vermiş olduğumuz mücadelede ne kadar güçlü ne kadar inançlı bir takım olduğumuzu gösteriyor. Trabzonsporlu’nun gözü her zaman zirvededir. Aşağı bakmayı pek sevmeyiz biz” şeklinde görüş belirtti. Ağaoğlu, Jose Sosa ve Filip Novak’ın sözleşmeleriyle ilgili olarak ise görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, “Zaten Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen’le sözleşme yenileyerek uzattık. Sırada Sosa ve Novak var. O konuda bir sıkıntı yok. Daha işin başındayız” ifadesini kullandı.

52.5 milyon TL destek

Trabzonspor’da yeni dönemde yakalanan hem sportif hem de ekonomik ivme yeni anlaşmalarla devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Huawei ve Turkcell ile toplamda 52 milyon 500 bin TL + KDV kapsamlı bir reklam sözleşmesi imzalandı. Trabzonspor’un resmi internet sitesinde yayınlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklama şu şekilde; “Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000 TL+ KDV nakden ödeyecektir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.”

Grupta şanslar eşit

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını dile getirerek, “İki takım için güzel bir maç oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. Farklı bir formasyon denedik. Oynayan arkadaşlarımız iyi bir mücadele ortaya koydular. Kafamızı kaldırıp tekrar çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Nwakaeme, “Basel ve Getafe’nin ilk iki sırada olması nedeniyle şansları biraz daha yüksek olabilir ama ben bütün takımlar için eşit miktarda şans olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.