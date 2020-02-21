Takımı yöneten sensin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığa seçildiği kongrede yaptığı konuşmada eski başkan Aziz Yıldırım’ı “Her başarıyı hep ‘Ben’ diyerek sahiplendiniz. Her başarısızlığı, başkalarına faturalandırdınız. Ben dahil, kendiniz hariç herkesi sorumlu tuttunuz” diyerek eleştirmişti. Ali Koç ise kendi dönemindeki başarısızlıklarda kendisi hariç herkesi sorumlu tuttu, başarısızlıktaki faturayı hep başkalarına kesti.

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadığı ilk sezonunda önce teknik direktör Aykut Kocaman’ın yardımcılarına ve bazı futbolculara başarısızlık fatura edildi. Ardından teknik direktör Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile başarısız oldukları gerekçesiyle yollar ayrıldı. Ali Koç, bu sezon ise önce sportif direktör Damien Comolli ile yolları ayırdı. Şimdi de başarısızlığını hakem hataları ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’i hedef göstererek örtmeye çalışıyor.

Ali Koç öncesi 4 sezonda 18 mağlubiyet, Ali Koç döneminde 16 mağlubiyet

Fenerbahçe, Süper Lig’de Ali Koç öncesi şampiyon olunamayan 4 sezonda, yani 136 maçta toplam 18 mağlubiyet aldı. (Sezon başı mağlubiyet oranı 4.5). Sarı-lacivertli takım, Ali Koç, döneminde çıkılan 56 maçta ise 16 mağlubiyet ve 18 beraberlik aldı. Maçların sadece yüzde 39’unu kazanabildi. Ali Koç öncesi son sezonda Süper Lig’i 2. bitiren Fenerbahçe, 34 maçta sadece 4 mağlubiyet almış ve 72 puan toplamıştı. 22. haftası geride kalan bu sezonda sarı-lacivertli takımın mağlubiyet sayısı şimdiden 5 oldu. Ali Koç öncesi son sezonda 72 puan toplayan Fenerbahçe, Ali Koç’un ilk sezonunda 46 puan almıştı ve son haftalara kadar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezon kalan 13 maçı kazansa dahi maksimum 74 puan ediyor, ancak ortaya konulan tabloda 13’te 13 yapması da imkansız görünüyor.

"İskeleti değiştirilen takımda başarı aranmaz" demişti



Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yine kongrede yaptığı konuşmada “Son anda yapılan transferler, yanlış transferler, suçu oyuncuda arama refleksiyle iskeleti değiştirilen takımlarda başarı yakalanamaz” ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç dönemindeki 1.5 sezonda Fenerbahçe’de 30 transfer yapıldı ve takımın iskeleti tamamen değiştirildi, ancak transfer edilen oyuncuların birçoğu ile bedelsiz olarak yollar ayrıldı. “Yaşlı transfer yapmayacağız” diyen başkan Ali Koç, takıma Adil Rami, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo gibi isimleri kattı, transfer edilen genç oyuncular ise bedelsiz olarak başka takımlara kiralandı.



Aziz Yıldırım döneminde de hakem hataları vardı tüm sezonlarda şampiyonluk yarışında yer aldı

Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde de sistematik hakem hataları söz konusuydu. Birçok maçta hakem hataları nedeniyle sarı-lacivertli takım önemli puanlar kaybetti, ancak her zaman şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer aldı. Fenerbahçe, 3 Temmuz’dan sonra 2011-12 sezonundan 2017-2018 sezonuna kadar her zaman şampiyonluk yarışının içerisinde yer aldı. Sarı-lacivertli takım bu sürede 1 şampiyonluk 5 ikincilik, 1 de 3.’lük yaşadı. Ali Koç döneminde son iki sezonda yaşadığı başarısızlığı yaşamadı.

Ne bekliyordun?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili, “Fenerbahçe olarak Nihat Bey’e kırgınız, kızgınız” dedi. Yaptığı transferlerde büyük oranda başarısız olan ve sportif olarak neredeyse dibe vuran Fenerbahçe’yi Ali Koç değil de Nihat Özdemir yönetiyormuş gibi söylemlerde bulunması, “Lehinize bir yönetim mi bekliyordun?” sorusunu akıllara getirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında konuşan Ali Koç, “Nihat Bey 18 yıl Fenerbahçe’ye hizmetleri olmuş biri. 6 yılında da beraber çalışma şansımız oldu. Bu 6 yılın 1 yılı da hayatımızın en zor yıllarından biriydi. Söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orasıdır. Biz Fenerbahçe olarak Nihat Bey’e kırgınız, kızgınız. Geçen sene aslında başladı bu sıkıntılar. Burada bir yabancı maç öncesi kendisi bizi ziyarete geldi ve TFF ile ilgili serzenişlerde bulundu. Ama aynı hafta 3-4 gün sonra Konya maçı öncesi, 'Ben TFF tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe aleyhine bir uygulamaya göz yumamam. Ali Koç ve yönetimi beklentilerin gerisinde kaldı ve günah keçisi arıyorlar üzülüyorum' dedi. 3 gün arayla bunu söyledi. Son olarak yakın çevre haberi çıktı. Orada da daha çok bizi siyasilere doğru itmekte, tribünleri kışkırtmakla suçluyor. Bundan daha önce 3 Temmuz’da da beraber hizmet etmiş olmamıza rağmen yaptığı açıklamalarda ‘Fenerbahçe’nin başarısı için dua edenleri zan altında bırakmanın kimseye hakkı yok, provakatörler işi yanlış yönlere çekiyor’ diye görüşleri var. Biz Nihat Bey’in çok başarılı olmasını istiyorduk ama işin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı bu kadar çok zik zak içinde hesaplamakta zorluk çekiyoruz. Bundan sonra nasıl ilerleriz bilmiyorum, zor gözüküyor” açıklamasını yaptı.





Mühendislik hatası var

Fenerbahçe geçen sezondan itibaren sol bekte sıkıntı yaşıyordu ancak buna rağmen bu mevkiye transfer yapılmadı. Sarı-lacivertliler yanlış transfer politikasının sıkıntısını yaşadı. Geçen sezondan bu yana Hasan Ali Kaldırım’ın performansı, sezon başında da yaşadığı sakatlığın ardından tam performans sergilemeyeceği ortadaydı. Teknik heyet, sezon başında yönetimden sol beke transfer yapılmasını istemiş, sarı-lacivertliler Roma’dan Kolarov ile ilgilenmişti. Ancak teknik ekip sezon başında Luiz Gustavo’yu ısrarla isteyince sol bek transferi için bütçe kalmadı. Sezon başında Yasir Subaşı transfer edildi, ancak daha sonra Deniz Türüç’ün transferi öncesi Kayserispor’a satıldı. Devre arasında bir kez daha sol bek mevkiine transfer yapılmak istendi, ancak bu kez de harcama limitine takıldı. Yönetimin 1.5 senede genellikle orta sahaya transfer yaptığı gözleniyor. Fenerbahçe’nin transfer ettiği 30 futbolcudan 14’ü orta saha, 6’sı stoper, 5’i forvet, 3’ü kaleci ve 1’i sağ bek olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin 1.5 senede transfer ettiği 30 futbolcudan 10’u ya kiralandı ya satıldı ya da karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedildi. Berke Özer, Barış Alıcı (Bedelsiz olarak kiralandı), Frey, Zanka kiralandı. Diego Reyes ile karşılıklı sözleşmesi feshedildi. Kiralanan Benzia, Andre Ayew, Slimani, Victor Moses ile yollar ayrıldı. Yasir Subaşı ise bonservisiyle birlikte satıldı.

1.5 senede yapılan 30 transfer

Jailson, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Michael Frey, Berke Özer, İslam Slimani, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Andre Ayew, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Yassine Benzia, Victor Moses, Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Yasir Subaşı, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Max Kruse, Adil Rami, Murat Sağlam, Zanka, Simon Falette.

10 oyuncu ile yollar ayrıldı

Berke Özer: Westerlo (Bedelsiz kiralandı)

Barış Alıcı: Westerlo (Bedelsiz olarak kiralandı)

Michael Frey: Nürnberg (100 bin Euro kiralama bedeli-satın alma opsiyonu 3.5 milyon Euro)

Zanka: Düsseldorf (Kiralandı)

Victor Moses: (Kiralama sözleşmesi sona ermeden İnter’e gitti)

Yasir Subaşı: (Deniz Türüç transferi karşılığında Kayserispor’a verildi)

Diego Reyes: ile karşılıklı sözleşmesi feshedildi.

Kiralık sözleşmesi yenilenmeyenler

Yassine Benzia (Lille) Andre Ayew (Swansea) İslam Slimani (Monaco)





Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attığı törende Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz?""Sayın Ali Koç'un konuşmasını iki saat dinlediğimde aklımda yalnızca şu kaldı; 'Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım' şeklinde bir şey hissettim. TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz.""Bildiriyi yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız""Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulüp adına söylediler ki 17 kulübün tamamı imzalanmadı. Bu yazının editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Bunları yazan insan, söylemlerine dikkat etmeli. 'Hakemler de insandır' bu söyleme olduğu gibi katılıyorum ama bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız.""Hakemlerden cesaret istiyorum""Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal. Ben hakemlerden cesaret istiyorum. Artık yıpranmış hakemlerle yürümeyelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın, ama gördüğünü çalsın. Adil olsun, eyyamcılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz.""Kadıköy'de karşılanma beklemiyoruz""Ben 2 yıldır Kadıköy'e gidiyorum, karşılandığımı hatırlamıyorum. Taraftarın içinden geçiyoruz, turnikelerden geçiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendir. Eleştirileri asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına yapmıyoruz. Bize bir saldırıda bulunulursa, ona yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi biz pek sevmiyoruz. Bir karşılanma da beklemiyoruz. İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Saygı duyduk. Loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. ""Taraftarımız derbi sonrası duyma zorluğu yaşadı""Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Benim taraftarıma yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Benim 500'e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince maksimuma getiriliyor. Bunu yapmayın." "Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz""Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım."Video: Mustafa Cengiz: Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz"İnşallah o gün pazar günü olur""20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. Ama benim dönemimde ama başka birinin döneminde. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur."



