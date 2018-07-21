PREMİER LİG

Takımın başına Henry'i getirmek istiyorlar

İngiliz ekibi Aston Villa, takımın başına Belçika'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Thierry Henry'i getirmek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Thierry Henry, Roberto Martinez'in yardımcılığını yapıyor.

Thierry Henry, Roberto Martinez'in yardımcılığını yapıyor.

Fotoğraf: DAMIR SAGOLJ / Reuters

Sky Sports'taki yorumculuk işini, antrenörlüğe ciddi olarak eğilmek için bıraktığını açıklayan Thierry Henry'i isteyen kulüp belli oldu.

İngiliz basınına görei Champinship ekibi Aston Villa, Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Fransız eski futbolcuyu takımın başına getirmek istiyor.

  • 1982 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan İngiliz temsilcisi, geçtiğimiz sezon Premier Lig'e çıkmayı az bir farkla kaçırmıştı.

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