Takımın başına Henry'i getirmek istiyorlar

Sky Sports'taki yorumculuk işini, antrenörlüğe ciddi olarak eğilmek için bıraktığını açıklayan Thierry Henry'i isteyen kulüp belli oldu.

İngiliz basınına görei Champinship ekibi Aston Villa, Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Fransız eski futbolcuyu takımın başına getirmek istiyor.

1982 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan İngiliz temsilcisi, geçtiğimiz sezon Premier Lig'e çıkmayı az bir farkla kaçırmıştı.

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