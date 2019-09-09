Taraftar Trabzonspor'a sahip çıktı

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalan, Süper Lig’de oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda umut veren Trabzonspor’a taraftarlarının desteği yüksek oldu. Bordo-mavililer, geride kalan sezon toplam 110 bin forma satışı yaparken, bu sezon ilk 3 aylık dönemde 86 bin rakamına ulaştı. Bordo ve parçalı forma haziran, keşan desenli gri forma ise ağustos ayında satışa sunuldu. Özellikle kulüp tarafından yapılan videolu tanıtım sonrası taraftarlar gri formaya büyük ilgi gösterirken, TS Club’lardaki ürün satışlarında da rekor kırıldı. Taraftarlar, sadece keşan desenli gri formadan yaklaşık 50 bin adet satın aldı.

Geçen yıl TS Club mağazalarında ürün satışlarından 34 milyon 300 bin lira hasılat eden Karadeniz ekibi, bu yıl ilk 3 aylık dönemde 35 milyon lira ile tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı. Trabzonspor taraftarları, forma satışının yanı sıra kombinelere de büyük ilgi gösterirken, şu ana kadar 31 bin 500 kombine satışı yapıldı ve 12 milyon 400 bin lira gelir elde edildi. Kulüp, yasal olarak ayrılacak bölüm haricinde 35 bin kombine kart satmayı hedeflerken, geçen sezon 25 bin kombine kart satılırken, 10 milyon lira civarında gelir elde edilmişti. Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolculara da forma satışı yaparken, en fazla formayı bin adetle İngiliz oyuncu Daniel Sturridge aldı. Tüm takım, teknik heyet dahil yaklaşık 4 bin adet forma alarak kulübe destek verdi.

Yusuf Yazıcı gitmek zorundaydı



Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsanelerinden Hami Mandıralı, gündeme dair görüşlerini açıkladı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı’nın yeni bir sayfa açtığını belirten genç teknik adam, “Yusuf yetenekli oyuncu. Kulübe ve kendisine çok iyi paralar teklif edilmiş. Yusuf’u artık Trabzon şehri de takım da düşünmemeli. O kendisine yeni bir sayfa açtı, orada inşallah başarılı olur. Bu kadar para veriliyorsa göndereceksin” değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor’un mevcut kadrosunun son 5 yılın en iyi kadrosu olduğunu belirten Mandıralı, “5-6 genç oyuncumuz sahada görev aldığı zaman, yabancı oyuncular; bu çocuklar bu forma ve bu şehir için mücadele ederken, ağabeyleri olarak onlara katkı sağlamaya, destek olmaya çalışıyor” dedi.