Taraftarımızı mutlu edeceğiz

Yeni sezon transfer çalışmalarında özellikle kadrosuna kattığı genç oyuncularla ses getiren Trabzonspor’da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Transfer çalışmalarında özellikle genç oyuncularla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, “Emmanuel Adebayor, Andre-Pierre Gignac ve Benjamin Moukandjo gündemimizde değil. Basında yer almayan bir forvet oyuncusunu takıma katacağız. Ayrıca 4-5 gün içinde iki stoper oyuncusunu da kadromuza katacağız” ifadelerini kullandı. Kadronun genel hatlarıyla korunacağını vurgulayan Doğan, “İranlı oyuncu Vahid Amiri ve Zargo Toure ile yollarımızı ayıracağız. İki futbolcuya da gelen teklifler var. Görüşmeler devam ediyor. Vahid Amiri’yi Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı İran takımı Traktör Sazi başta olmak üzere bir kaç takım istiyor. İki futbolcu dışında oyuncu gönderme düşüncemiz yok” şeklinde konuştu.

ABDÜLKADİR PARMAK KALACAK

Doğan, geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Parmak için de “Kadromuzdaki oyuncular için teklifler geliyor. Abdülkadir Parmak için de yurtdışından teklifler aldık. Göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Bu sezon ondan daha iyi bir performans bekliyoruz” dedi. Taraftarın mutlu olacağı bir Trabzonspor seyrettireceklerini inandıklarını belirten Doğan, “Ancak bu süreçte taraftarlarımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Özellikle kombine ve forma satışlarına taraftarlarımız daha fazla ilgi göstermeli. Trabzonspor’un en büyük gücü taraftarıdır. Bu, kombine satışlarına yansımalı. Biz iyi bir Trabzonspor izlettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.