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Spor

Tarkan Serbest Göztepe yolunda

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe’nin, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın 29 yaşındaki stoperi Tarkan Serbest ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

14:42 . 15/06/2023 Perşembe
IHA
Güncel piyasa değeri 600 bin euro

Güncel piyasa değeri 600 bin euro

1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İzmir temsilcisi iç transferde teknik ekibin raporu doğrultusunda görüşmeler yaparken, dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Tarkan Serbest’i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların serbest statüde olan 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bu transferin, bir pürüz çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.


Öte yandan Austria Wien altyapısından yetişen, uzun süre A takım formasını giyen Tarkan Serbest, 2019-2020 sezonun devre arasında Kasımpaşa’ya gelmişti.


Tarkan, toplam 107 Süper Lig maçında forma giydi. Geçen sezon ise Süper Lig'de 11 maçta görev aldı.






#Transfer
#Göztepe
#Kasımpaşa
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