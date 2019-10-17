Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe kupa maçının tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynanacak maçların programı şu şekilde;

29 Ekim Salı

13.00 Hekimoğlu Trabzon - E.G. Menemenspor

13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor

13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler

13.45 Niğde Altınordu - Antalyaspor

14.30 Eyüpspor - İ.H. Konyaspor

16.30 Altay - Görelespor

18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor

20.30 Alanyaspor - İnegölspor

30 Ekim Çarşamba

13.00 Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü

13.00 Gümüşhanespor - Samsunspor

13.00 Kastamonuspor 1966 - 24 Erzincanspor

13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü

13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü

13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa

14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

14.00 İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor

14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor

20.30 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

31 Ekim Perşembe

13.00 Bayburt İl Özel İdare - Bursaspor

13.45 Başken Akademi Futbol Kulübü - Demir Grup Sivasspor

14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü

16.30 Kayserispor - Bayrampaşa

18.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor

20.30 Denizlispor - İçel İdmanyurdu