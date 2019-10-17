Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe kupa maçının tarihi belli oldu
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe kupa maçının tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı açıklandı. Turnuvaya bu turda dahil olan Fenerbahçe 30 Ekim Çarşamba günü Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber Merkezi IHA
Kupada 4. eleme turu, 29 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak.

Kupada 4. eleme turu, 29 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynanacak maçların programı şu şekilde;

29 Ekim Salı

  • 13.00 Hekimoğlu Trabzon - E.G. Menemenspor
  • 13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor
  • 13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
  • 13.45 Niğde Altınordu - Antalyaspor
  • 14.30 Eyüpspor - İ.H. Konyaspor
  • 16.30 Altay - Görelespor
  • 18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor
  • 20.30 Alanyaspor - İnegölspor

30 Ekim Çarşamba

  • 13.00 Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü
  • 13.00 Gümüşhanespor - Samsunspor
  • 13.00 Kastamonuspor 1966 - 24 Erzincanspor
  • 13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü
  • 13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü
  • 13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
  • 14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
  • 14.00 İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor
  • 14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
  • 14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  • 16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
  • 18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor
  • 20.30 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

31 Ekim Perşembe

  • 13.00 Bayburt İl Özel İdare - Bursaspor
  • 13.45 Başken Akademi Futbol Kulübü - Demir Grup Sivasspor
  • 14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü
  • 16.30 Kayserispor - Bayrampaşa
  • 18.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor
  • 20.30 Denizlispor - İçel İdmanyurdu

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