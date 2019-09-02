Taylan Antalyalı Galatasaray'da
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Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı, Galatasaray'a transfer oldu.

Haber Merkezi DHA
Taylan Antalyalı yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.

Taylan Antalyalı yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.

Fotoğraf: İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'ya 4 milyon lira imza parasının yanı sıra ilk sezon için 2 milyon lira, bir sonraki sezon için ise 2 milyon 200 bin lira ödeneceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya üçüncü sene 2 milyon 500 bin, son sene ise 3 milyon lira ödeyecek.

Taylan Antalyalı transfer için fedekarlık yaptı

  • Taylan Antalyalı, Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti.

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