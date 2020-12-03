Fatih Terim'i endişelendiren sakatlık: İdmana çıkmadı

Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda girdiği ikili mücadelede sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın, günü tedbir amaçlı tedavi ile geçirdiği belirtildi. Taylan'ın sağlık durumunun yarın yapılacak tetkikler sonrasında netleşeceği aktarıldı.

Üç isim takımdan ayrı çalıştı

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

📸⚽ Aslanlarımızın bugünkü antrenmanından kareler. 🦁 pic.twitter.com/HQCEBFyofg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 3, 2020

Mustafa Cengiz'den dikkati çeken Messi-Ronaldo çıkışı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu' seçilen Fernando Muslera’nın ödülünü aldı."Dünyanın en nankör işlerinden birini yapıyoruz"Cengiz, Muslera’nın devre arasında takıma dönmesini beklediklerini ifade ederek, “Ocak ayı geliyor ve menajerlerin dönemi başlıyor. Transfer haberleri çıkmaya başladı ve av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını; Messi’yi, Ronaldo’yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da ‘Beceriksiz’ diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona büyük zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. Biraz önce 2 değerli Trabzonsporlu oyuncu ‘Bu bir takım oyunu’ dedi. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz Euro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu 4 ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz” dedi.Galatasaray'a dönecek mi? Onyekuru'nun menajerinden açıklama geldi"Marcao için ne verilse az"Cengiz törene katılan Marcao’nun da ‘Yılın Savunma Oyuncusu’ ödülünü verdi. Marcao ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Marcao’nun transferde adının geçmesiyle ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, “Maddi değeri olan her şey için profesyonel kulüpler, oyuncunun ve kulübün hayrına gerekeni yapar. Marcao’yu transfer ettiğimizde ‘2. Lig’e düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz’ tepkileri geldi. Ben hocama ve uyumuna bakarım. Ben tabii ki Marcao’yu bilmiyordum. Hem oyuncu hem karakter olarak büyük bir örnek. Şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil. Marcao için ne verilse az” diye konuştu.