Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha'nın biletini Fenerbahçe aldı

Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç'un transferi için Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki kulübün de istediği futbolcu için ibre siyah-beyazlılara döndü.
Beşiktaş, genç stoperin transferi için Adana Demirspor ile anlaşma sağladı.
Bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenen Tayyip Talha, siyah-beyazlılar ile resmi sözleşme imzalayacak.
"Beşiktaş'a hayırlı olsun"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç'un transferini duyurdu.
A Spor'a konuşan Sancak, "Tayyip Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş'a daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk" dedi.
Biletini Fenerbahçe almış
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu, Tayyip Talha'nın uçak biletinin Fenerbahçe Kulübü tarafından alındığı bilgisini paylaştı. Bu detay sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
Tayyip Talha Sanuç transferi nasıl gelişti?