Spor Beşiktaşın yeni transferi Tayyip Talhanın biletini Fenerbahçe aldı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha'nın biletini Fenerbahçe aldı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Tayyip Talha Sanuç'un transferini tamamladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, genç oyucu için "Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tayyip Talha Sanuç hangi takıma transfer oldu?
Tayyip Talha, bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıktı ve 1 gol attı.

Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç'un transferi için Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki kulübün de istediği futbolcu için ibre siyah-beyazlılara döndü.

Beşiktaş, genç stoperin transferi için Adana Demirspor ile anlaşma sağladı.

Bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenen Tayyip Talha, siyah-beyazlılar ile resmi sözleşme imzalayacak.

"Beşiktaş'a hayırlı olsun"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç'un transferini duyurdu.

A Spor'a konuşan Sancak, "Tayyip Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş'a daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk" dedi.

Biletini Fenerbahçe almış

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu, Tayyip Talha'nın uçak biletinin Fenerbahçe Kulübü tarafından alındığı bilgisini paylaştı. Bu detay sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Tayyip Talha Sanuç transferi nasıl gelişti?


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