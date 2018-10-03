Tek sorumlu ben değilim

Fenerbahçe’de kenetlenmişlik ve arkadaşlık havası teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli ikilisiyle dibe vurdu. Tesislerde büyük bir güvensizlik ortamı var. F.Bahçe’de Spartak Trnava ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına 1 gün kala teknik heyet konusunda yaşanan belirsizlik takımı olumsuz etkiliyor. Cocu, sarı-lacivertli takımın başında idmanlara çıkıyor, ancak oyuncuların Hollandalı teknik adama güveni ve inancı tamamen bitmiş durumda. Futbolcular Cocu’nun gideceğini biliyor ve bu nedenle tesislerde teknik direktör ile takım arasında bir iletişimsizlik var. Sarı lacivertli takım böyle bir hava içerisinde Spartak Trnava maçına hazırlanıyor. Takım içersinde bu gelişmeler yaşanırken alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilmesi beklenen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ise sportif direktör Damien Comolli’yi hedef alan açıklamalar yaptı. İstediği transferlerin yapılmadığını, sezona başlarken de ‘satılmasın’ raporuna rağmen takımın en önemli iki ismi Josef de Souza ile Giuliano’nun satıldığını ifade eden Hollandalı teknik adamın “Takıma 4-3-3 sistemini oynatmak istiyordum, bu sisteme uygun oyuncular alınmasını istedim ve transfer edilmesini istediğim oyuncularla ilgili raporu Damien Comolli’ye sundum. Ancak istediğim transferler gerçekleşmedi. Ben de var olan kadro içerisinde alternatif üretmeye ve en uygun sistemi uygulamaya çalıştım. Sezon hazırlık kampında her şey yolunda gidiyordu, ancak daha sonra sezon devam ederken takımın kalbi Josef ile Giuliano satıldı. Kulübün maddi sıkıntısı olduğu söylenerek istediğim transferler yapılmadı, Ben de mevcut kadro içerisinde çözüm bulmaya çalıştım” diyerek Damien Comolli’yi hedef aldığı öğrenildi. Sportif direktör Comolli ile Hollandalı teknik adamın arasının da uzun süredir bozuk olduğu, iki ismin zaman zaman sert tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Yönetim tarafından istifası istenen teknik direktör Phillip Cocu’nun “Yönetim 3 senelik bir proje için beni göreve getirdi. Görevimin başındayım” dediği öğrenildi.

Hollanda basını: Uçurumun kenarında

Fenerbahçe’nin, Çaykur Rizespor karşısında aldığı mağlubiyet, Hollanda basınında da yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu, eleştiri oklarının hedefi oldu. Dış basında Fenerbahçe’nin aldığı bu yenilginin sorumlusu olarak Phillip Cocu gösterildi. Hollanda’dan Football Orange sitesi, ‘’Cocu, uçurumun kenarında’’ başlığını kullandı. NOSSPORT ise ‘’Cocu büyük baskı altında’’ ifadelerine yer verdi. Haberde üst üste alınan puan kayıplarının sorumlusu olarak Hollandalı çalışatırıcı gösterildi. Sportniuews de sarı-lacivertlilerin teknik adamının ayrılığa yakın olduğuna vurgu yaparak, ‘’Cocu, Hollanda’ya dönüşü hemen hemen garantiledi’’ manşetini attı. Telegraff ise Hollandalı teknik adamın Türkiye kariyerine çok kötü başladığını belirtti.

Cocu’nun menajeri İstanbul’a geldi

Teknik direktör Phillip Cocu’nun görevine son verme kararı alan Fenerbahçe’de yönetim, Hollandalı teknik adamla en uygun şartlarda yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, İstanbul’a gelen teknik direktör Philip Cocu’nun menajeri Rob Janssen ile masaya oturdu ve Hollandalı teknik direktörün durumunu masaya yatırdı. Kulüp Başkanı Ali Koç’un Cocu ile yaptığı görüşmede yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra göreve devam etmesinin hem F.Bahçe’ye hem de kendisine zarar vereceğini belirterek, “Yollarımızı düzgün bir şekilde ayrılalım” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Comolli topun ağzında

F.Bahçe’de sportif direktör Damien Camolli’nin koltuğu sallantıda. Fransız sportif direktör göreve geldiği günden bu yana aldığı kararlar ve transfer politikası nedeniyle kendisine duyulan güveni tamamen kaybetti. Yönetim arasında Comolli’ye özellikle transfer edilen futbolcular nedeniyle büyük tepki var. Comolli’nin şu anda gönderilmesi söz konusu olmazken, ancak bazı yetkilerinin sınırlandırılması söz konusu. Yöneticiler Comolli’nin de bugünkü başarısızlıktan teknik direktör Cocu kadar sorumlu olduğunu, ancak Fransız sportif direktörün kendisine bu konuda pay çıkarmadığı dile getirildi.

Skrtel döndü kadro değişiyor

F.Bahçe’de adalesindeki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Martin Skrtel’in yarın Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava ile oynanacak maçta forma giyebileceği belirtildi. Teknik direktör Cocu, Slovak defans oyuncusunun iyileşmesiyle stoper ikilisinde değişikliğe gidecek. Reyes’i yedek kulübesine çekecek Hollandalı çalıştırıcı, Skrtel’e ilk 11’de görev verecek. Trnava maçında Neustadter-Skrtel forma giyecek. Volkan’ın yeniden ilk 11’e döneceği, Harun’un ise yedek kulübesine döneceği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın, orta sahada Eljif Elmas ile Valbuena’ya ilk 11’de görev vereceği, Aatif ile Mehmet Topal’ı yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.