SÜPER LİG

Tetteh neden Kasımpaşa maçı kadrosunda yok?

Acil olarak ülkesine gitti, maç kadrosundan çıkarıldı

Yeni Malatyaspor’da Benjamin Tetteh, eşinin rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi İHA
Tetteh, sarı-siyahlı formayla toplam 10 maça çıktı.

Tetteh, sarı-siyahlı formayla toplam 10 maça çıktı.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da golcü futbolcu Benjamin Tetteh, eşinin rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda çıkarıldığı duyuruldu.


Ligde ve kupada olmak üzere 2 golü bulunan Ganalı futbolcunun, ligin 14. haftasında oynanacak Alanyaspor maçına yetişeceği öğrenildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Benjamin Tetteh, eşinin doğum esnasında ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle izin alarak ülkesine gitmiş olduğundan ligin 13. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer alamayacaktır" denildi.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren taktik FB TV ekranlarında verildi
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren taktik FB TV ekranlarında verildi

Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından FB TV'ye sarı lacivertli taraftarlardan sert eleştiriler getirildi. Bunun sebebi ise FB TV'de sarı lacivertlilerin futbol takımının zaaflarının paylaşılmış olması.Maç öncesi yayınlarda spor yazarı Gürkan Kubilay'ın, 'Yeni Malatyaspor nasıl hücum etmeli?' şeklinde hazırladığı detaylı görseller ekrana yansıtılmış ve sonrasında maçın kaybedilmesiyle birlikte bu durum büyük tepki çekmişti.Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Adem Büyük (P), Umut Bulut ve Tetteh'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve haftanın büyük sürprizlerinden birine imza attı.

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