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TFF Başkan adayları listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık için aday olan isimleri açıkladı.

Haber Merkezi DHA
TFF

TFF

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.
Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:


  • 1. Bülent Gürkut
  • 1. Durmuş Ali İlik
  • 3. Veli Olgaç
  • 4. Nihat Özdemir
  • 5. Ayhan Sağaltıcı

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