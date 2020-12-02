Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüse yakalandı. Başkan Özdemir'in yaptırdığı testlerin sonucu pozitif çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."