Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Haber MerkeziDHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüse yakalandı. Başkan Özdemir'in yaptırdığı testlerin sonucu pozitif çıktı.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."
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