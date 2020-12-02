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TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi DHA
Nihat Özdemir

Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüse yakalandı. Başkan Özdemir'in yaptırdığı testlerin sonucu pozitif çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Villarreal ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Sivasspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 2 futbolcu ve 2 teknik heyet görevlisinin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.Rıza Çalımbay duyurduSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.Deneyimli teknik adam, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Sivasspor’a UEFA maçı öncesi koronavirüs şokuSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. https://t.co/vLb4nq594U&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020

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