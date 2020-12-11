TFF Başkanı Nihat Özdemir'in test sonucu negatif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir koronavirüsü atlattı. TFF'den yapılan açıklamada Başkan Özdemir'in koronavirüs testinin negatif çıktığı ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz."

Üç hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 üst klasman hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 09.12.2020 Çarşamba ve iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 10.12.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.Türk takımları 15 yıl sonra Avrupa'da 'baharı' göremedi