TFF'den 12 Haziran açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Bu tarihin belirlenmesinin ardından bazı kulüpler ligin oynanmasını isterken bazıları ise ligin oynanmaması gerektiği savundu. TFF'den bugün yapılan açıklamadaysa "Öncelikli ve tek amacımız liglerin, tek bir sağlık sorunu yaşanmadan sahada yarışarak bitmesidir. Yönetim kurulunun "yeni normallere" göre bir takvim belirlemesi, yapması gereken bir görevdir. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır" ifadelerine yer verildi. TFF'den yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in medyanın değerli mensuplarıyla birlikte yaptığı basın toplantısından sonra kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine bir açıklama daha yapılması Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülmüştür. Bilinmesini isteriz ki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin, profesyonel liglerin, futbol ailesinin paydaşlarından tek bir ferdinin sağlık sorunu yaşamadan bitirilmesi dışında bir amacı yoktur.

Futbol ailesinin tüm fertlerine ve güzide kulüplerimize gönül vermiş tüm futbolseverlere karşı sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Ve ilk günden bu yana bu sorumluluğa uygun olarak hareket etmeye gayret ediyoruz. Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in "Şimdilik" vurgusu yaparak başladığı toplantıdan sonra liglerin kalan maçların oynanarak tamamlanmasına yönelik çabalarımıza ilişkin kamuoyunda yöneltilen "Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu" yorumları hepimizi incitmiştir… Tekrar belirtmek isteriz ki, TFF'nin öncelikli ve tek amacı, liglerin, tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan sahada yarışarak bitmesidir.

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçların seyircisiz oynatılmasına, ilk ölümlü vakaların sonrasında da liglerin ertelenmesine başta Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde, devletin ilgili makamları ve yetkililerle istişareler yaparak karar verdik. Bu anlamda, devletin yetkili kişi ve kurullarıyla yapılan istişarelerin ardından, Avrupa'da bu konuda radikal kararları en çabuk veren federasyonun Türkiye Futbol Federasyonu olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.

#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020

Salgında vakalar artarken liglerin ertelenmesi konusunda karar veren Yönetim Kurulumuzun, salgının kontrol altına alınma dönemine geçtiği günlerde, devletin yetkili kurullarının ilan ettiği "yeni normallere" dikkat ederek 40 gün sonrası için bir takvim belirlemesi, yapması gereken bir görevdir… Yeni normale giden süreçte, diğer alanlarda kararlar nasıl devletin ilgili ve yetkili kurullarının onayı ve tavsiyesiyle hayata geçiriliyorsa, futbol müsabakalarının fiilen başlaması da belli kurallar dahilinde olacaktır.

Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in basın toplantısı ile açıkladığı takvimin dışında, farklı 7 başlama tarihi de ülkenin konuyla ilgili ve yetkili tüm birimleri ile paylaşılmıştır. Sayın Başkanımız basın toplantısında, "Şimdilik" vurgusunu işte bu yüzden üstüne basa basa yapmıştır. Elbette TFF liglerin organize edilmesinde tek yetkilidir ama liglerin fiilen başlama kararı istişare yapılmadan verilemez. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, ülkenin içinde bulunacağı sağlık şartlarına bakılarak, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır.

Üstelik önümüzde gözlem yapabileceğimiz yarışmalar da olacak… Biz UEFA'nın hazırlayıp tüm ülke federasyonlarıyla paylaştığı taslak Avrupa Kupaları fikstür çalışmalarına istinaden, liglerin başlangıç tarihini 12 Haziran olarak açıkladık. Almanya'da ligler 16 Mayıs'ta başlıyor… 30 Mayıs'ta ligleri başlatma kararı alan çok sayıda Avrupa ülkesi var… Hem ülkemizdeki süreci gözleyeceğimiz hem de bu liglerde yaşananlardan çıkarımlar yapabileceğimiz uzun bir süreç bizi bekliyor.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oynamak isteyen kulüpleri açıklayın MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınında editörümüz Ömer Çelikbaşlı'nın sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle başlayacak olmasını değerlendiren Başkan Mert, TFF'nin kendileriyle görüşmediğini ifade etti. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklamaları şu şekilde:Öncelikle geçmiş olsun başkanım. Oyuncunuzun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Oyuncunun durumu nasıl şuanda? Oyuncunun ismini vermek istemiyoruz, kendisi istemediği için. Sağlık durumu iyi. Kendisi şuanda hastanede. İftardan önce konuştum. Kulüp doktorumuz da ilgileniyor zaten.Başkanım test sonuçları pozitif çıkınca sayın Başkan Nihat Özdemir ile görüştünüz mü?Kendisine mesaj attım ve durumu söyledim. O da bu durumla ilgili üzüntülerini bizimle paylaştı.Sizde dün test yaptırmıştınız. Oyuncu ile teması olan kişiler ve yine aynı zamanda oyuncunun ailesi de test yaptırmıştı. Sonuçlar nasıl çıktı?Evet biz de dün akşam test yaptırdık ve sonuçlar belli oldu. Çok şükür negatif. Oyuncunun 4 tane çocuğu var. Hepsinin sonuçları negatif.Başkanım, peki diğer oyuncuların bu durum hakkında ne düşünüyor, onlarla görüştünüz mü?Evet onlarla da konuştum. Tüm personelimiz çok tedirgin. Bildiğiniz üzere antrenmanlarımızı iptal ettik. Herkes çok tedirgin. Duruma göre önümüzdeki haftalarda antrenmanlara başlayacağız. Pazdan geçen gün teknik direktörümüz ile konuşup, 'Gerekirse ücretlerimizde indirime gidelim ama bu sezonu oynamayalım' demiş.TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladıLiglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?Nihat Özdemir, 14 kulübün oynamak istediğini söyledi. Bize hiç kimse fikrimizi sormadı. Kim bu kulüpler çok merak ediyorum. Ligin orta sıralarındaki başkanlarla konuştum ve onlarda oynamak istemediklerini söylediler. Onlara da sitemlerimi ilettim. Çünkü belirli kulüpler konuşuyoruz sadece, diğerlerinden ses çıkmıyor. Bugün söylenen rakamın hiçbir kulüp başkanın bildiğini sanmıyorum. Rıza Hoca bu şartlarda futbol oynanmasının sağlıklı olmadığını söylüyor. Ünal Karaman ve Hikmet Karaman'ın da bu minvalde açıklamaları var. 1. Lig'deki önemli 2 kulüple konuştum. Onların söylediklerine göre çoğu kulüp oynamak istemiyor.#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020 Yayınlanan 'Futbola Geri Dönüş Protokolü' hakkındaki fikirleriniz nedir?Yayınlanan protokolde soyunma odasında 3 metre kuralı var. Futbolda bu işler zor işler. Frikik atıldığında nasıl duracaklar? Futbol temas oyunu. Burada temas etmeden mümkün değil bu iş olmaz. Özellikle diğer sporlara göre temas oranı daha yüksek. Maliyetler de artacak. Deplasmana gitmeniz gerektiğinde 1 otobüsle gittiğiniz yere 3 otobüsle gitmeniz gerekecek.Anladığım kadarıyla kulüp başkanları bir açıklama yapabilir.12 Haziran'a kadar daha çok şey değişebilir. Söylediğim gibi başkanlara sitem ettim. 'Hep bizi konuşturdunuz, çıkıp tek kelime etmediniz. Şimdi çıkıp nasıl oynayacaksak oynayalım' dedim. Bugün böyle bir karar alındı ama ben liglerin başlayacağını zannetmiyorum. Oynamak isteyen kulüpleri çıkıp açıklasınlar bir görelim. Sağlık Bakanımız liglerin oynanmasını destekleyici hiçbir şey söylemiyor. Başkanım kulüplerin oyuncuların maaşlarında indirime gideceği konuşuluyor. Ankaragücü'nde durum nedir?Pazartesi günü ilk defa 40 küsür gün sonra oyuncularımız tesislerimize geldi. Normalde bireysel olarak 2-3 kişi gelip koşu yapıyordu. Dün de gruplar halinde antrenmana devam edeceklerdi ama bu durum oluştu. Herkes dağıldı. Biz hala daha futbolcularımızla bir araya gelip konuşamadık. Konuşmamız için bu takvimin net olması gerekiyor. Benim tahminim önümüzdeki sezon da maçların seyircisiz oynanacağı yönünde. Kulüpler gerçekten ekonomik olarak sıkıntıdalar. Onun için belirli bir oranda indirim istenmek zorunda. Biz de isteyeceğiz. Masraflarımızı kısmamız gerekiyor.Bu süreç sonrasında altyapı çalışmalarına ağırlık verilecektir. Sizin altyapı çalışmalarınız nasıl ilerliyor?31 Ekim'de göreve geldik. İlk ziyaret ettiğimiz yer altyapı tesislerimizdi. Oranın önemini ve Ankaragücü'ne katkısını biliyoruz. Oradan çıkan oyuncuları ya iyi rakamlara sattık ya da takımızda oynadı. Altyapıda ciddi sıkıntılarımız vardı. Tadilatları bitti ve iyi bir duruma geldi. Eylül-Ekim ayından itibaren yeniden yapılanan, kendi özüne dönen bir takım olacağız. Sadece futbolda değil. Halterde dünya çapında derecesi olan hocalarımızla bir takım kurduk. Bu süreçte yabancı sınırı tartışmaları da yaşanıyor. Sizin düşünceleriniz nedir başkanım?Yarı yarıya olabilir. Örneğin 5 tane sahada 5 tane kulübede maksimum olabilir. Çünkü biraz yerli futbolculara yön vermek gerekiyor. Yabancı oyuncuya karşı değilim ama açıkçası bizim ülkemizde bu maliyetleri ödemek zor. Onun için biraz daha sınırlı olmasında fayda var.Rodrigues'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bir teklif var mı ve siz oyuncuyla devam etmek istiyor musunuz?Rodrigues ile devam etmek isteriz ama bonservisi yüksek. Bu günümüz şartlarından sonra durumlar nasıl gelişir bilmiyorum. Rodrigues de hayalleri olan bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla Kiev ile Fenerbahçe görüşmedi. Bizimle de görüşmediler. Bir teklifleri yok.Daniel Lukasik ve Konrad Michalak ile kiralık sözleşmesi bitiyor. Yeni sözleşme yapılacak mı?İki oyuncuda Ankaragücü'nden memnunlar. Bunu söylediler. Burada devam etmek istediklerini menajerleri bana söylediler. Biz de onlardan memnunuz. Sezon sonunda görüşeceğiz.Ricardo Faty ve Dever Orgill'in de sözleşmeleri sona eriyor. Görüşme yaptınız mı?Henüz görüşmedik. Orgill ile devre arasında sözleşme uzatmak için konuştuk, o anda şartlar olmadı. Lig sona erirken görüşeceğiz. Devam eden oyuncular olacak, bizim yollarımızı ayıracağımız oyuncular olacak ama sezon sonunda bakacağız.

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü 1 Mayıs tarihinde yayınlamıştır. Bu protokolün futbol maçlarının oynanmasına ilişkin ne bir izin ne de bir tavsiye kararı olmadığı açıktır. Protokol, antrenmanların başlaması ve ilgili süreçte sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenleri barındıran bir çerçeveden oluşmaktadır. Protokolde antrenmanların başladığı ilk 2 haftada futbolcuların 10'ar dakika arayla sahaya çıkması önerilmesine rağmen, antrenmanlara başlayan bazı takımların futbolcularının birbirlerine sarılarak verdiği pozlar dikkatlerden kaçmamıştır. Tesislerde bulunan malzemecilerden güvenlik personeline, futbolcudan aşçıya herkesin kendine, ailesine, takım arkadaşına ve kulübüne karşı sorumluluğu vardır.

Bu vesileyle bir noktaya daha değinmek isteriz. Ülkemiz son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında dev adımlar atmıştır. Bu başarılarda başta Bakanlarımız ve sağlık çalışanlarımızın da katkısı büyüktür… Covid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve sağlık camiası dünyada parmakla gösterilecek başarılı bir performansa imza atmıştır. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağlık camiamızın, futbol gibi çok farklı noktalarda paydaşları bulunan, maalesef her türlü sportif kararlar üzerinden bile büyük spekülasyonlar yapılan bir mecraya çekilmesine gönlümüz razı olamaz, olmayacaktır.

Biz liglerin başlatılma kararıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz görüş bildiren herkesin niyetinin sağlık olduğuna inanıyoruz… Yeter ki beklentiler, Covid-19 sürecinin sporcu sağlığını tehdit etmesinden çok, geleceğe dönük kazanımlar olmasın.

Yine söylemek isteriz ki; bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir.

Biz paydaşlarımızdan ve futbolseverlerden, süreci soğukkanlılıkla takip etmelerini ve çözümün bir parçası olmaya gayret etmelerini talep ediyoruz.

Bu salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, hastalarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."