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TFF'den THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

TFF'den THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

23:0825/05/2025, Pazar
AA
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TFF'den THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı
TFF'den THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu içtenlikle kutlarız. 2016-2017 sezonunun ardından bir kez daha Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Avrupa erkek basketbolunun zirvesine çıkarak ülkemize bu büyük gururu yaşatan sarı-lacivertli temsilcimizi tebrik eder, gelecek sezonlarda da üstün başarılarının devamını dileriz." denildi.


Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen Dörtlü Final'in finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı.


Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi.


Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.


MVP Nigel Hayes-Davis

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu. Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.

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