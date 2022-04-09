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Spor TFFden Uilenberge sert cevap "Şiddetle kınıyoruz"
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TFF’den Uilenberg'e sert cevap: "Şiddetle kınıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yayımlayarak Merkez Hakem Kurulu’na yaptığı eğitim danışmanlığı görevinden istifa eden Jaap Uilenberg’e cevap verdi.

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Haber Merkezi İHA
TFF’den Uilenberge sert cevap: Şiddetle kınıyoruz
Jaap Uilenberg

TFF, geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yayımlayarak Merkez Hakem Kurulu’na yaptığı eğitim danışmanlığı görevinden istifa eden Jaap Uilenberg’e cevap verdi.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Merkez Hakem Kurulu’na eğitim danışmanlığı yapan Jaap Uilenberg’in kamuoyuna yansıyan talihsiz ifadeleri nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
  • TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK’yi hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg’in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik ’kara sayfa’, ’delice’ ve ’tehlikeli’ gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz.
  • TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Uilenberg’in hakemlerimiz üzerinde baskı ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturma çabasını dikkatlice izliyor, yıllarca TFF’de ücreti karşılığında çalışan Uilenberg’in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz."

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