TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşla ilgili bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşun 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığı için ödeme yapmadığı iddialarına yanıt veren TFF, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.