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TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi site üzerinden yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş ile kulüpleri zor sokacak herhangi bir değişikliğe gidilmediğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluşun ödemelerini yapacağını ifade etmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluşun ödemelerini yapacağını ifade etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşla ilgili bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşun 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığı için ödeme yapmadığı iddialarına yanıt veren TFF, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

  • Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir."
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