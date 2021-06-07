Spor Tiago Pinto için Mustafa Denizlinin onayı bekleniyor
TRANSFER

Tiago Pinto için Mustafa Denizli'nin onayı bekleniyor

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın, Ankaragücü'nün sol beki Tiago Pinto'yu transfer gündemine aldığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Tiago Pinto için Mustafa Denizlinin onayı bekleniyor
Pinto, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 28 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.

Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde aceleci davranmayan Altay'da yönetimin listesinde Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun bulunduğu belirtildi.

Geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Pinto'nun sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Süper Lig'de 2015'ten bu yana 3 sezon Ankaraspor, son 3 sezonda ise Ankaragücü kulüplerinde görev alan 33 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerken, Portekiz basını Pinto'ya Portekiz ekibi FC Famalicao'nun talip olduğunu yazdı.

  • Altay yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli'nin onay vermesi halinde oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunacak.

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