SÜPER LİG

Tolga Ciğerci'nin yeni takımı netleşti

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Tolga Ciğerci sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 2 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Tolga Ciğerci sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 2 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Fotoğraf: MURAD SEZER

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı. Sarı-lacivertli ekibin sakat olmasına rağmen Galatasaray’dan transfer ettiği ve bir yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, 'yuvam' dediği sarı-lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga’da yer almak istediği için Wolfsburg’dan gelen teklife sıcak bakıyor. Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

Max Kruse'yi de istiyorlar

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı-lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse’ye de talip oldu. Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse’nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı-lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

Kruse'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kruse'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DHA

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