Spor Tosic formayı kaptı, 11de başladı
SÜPER LİG

Tosic formayı kaptı, 11'de başladı

Kasımpaşa’nın devre arasında kadrosuna kattığı deneyimli savunmacı Dusko Tosic, bin 7 gün sonra Süper Lig maçında ilk 11’de yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Tosic Kasımpaşa formasıyla 2. maçına çıktı.
Tosic Kasımpaşa formasıyla 2. maçına çıktı.

Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor’u konuk etti. İstanbul ekibinin devre arasında kadrosuna kattığı Dusko Tosic, bu mücadeleye 11’de başladı.

Son olarak Beşiktaş formasıyla 7 Mayıs 2018 tarihinde Kayserispor maçında Süper Lig’de 11 başlayan 36 yaşındaki futbolcu, bin 7 gün sonra Türkiye’de bir mücadeleye 11’de çıktı.

Son olarak Çin’in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

  • Deneyimli savunmacı Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig’de 6 sezon mücadele etmişti.

Kasımpaşa-Hatayspor (CANLI)
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Kasımpaşa-Hatayspor (CANLI)
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