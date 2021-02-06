Tosic formayı kaptı, 11'de başladı

Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor’u konuk etti. İstanbul ekibinin devre arasında kadrosuna kattığı Dusko Tosic, bu mücadeleye 11’de başladı.
Son olarak Beşiktaş formasıyla 7 Mayıs 2018 tarihinde Kayserispor maçında Süper Lig’de 11 başlayan 36 yaşındaki futbolcu, bin 7 gün sonra Türkiye’de bir mücadeleye 11’de çıktı.
Son olarak Çin’in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında oyuna dahil olmuştu.
- Deneyimli savunmacı Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig’de 6 sezon mücadele etmişti.
📣 #Hatayspor karşısında sahaya çıkacak ilk 11'imiz belli oldu 💪
⁰#Kasımpaşa🔵⚪️ pic.twitter.com/8YUFNMcwXC
📣 #Hatayspor karşısında sahaya çıkacak ilk 11'imiz belli oldu 💪