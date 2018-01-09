Tosic'e iki talip

Saint-Etienne'in Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Tosic'i gündemine aldığı belirtildi.

Goal muhabiri Julien Quelen'in aktardığına göre, savunmada yaşadıkları zafiyet nedeniyle kadroya takviye yamak isteyen Fransız ekibinin, Tosic'le ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimlere yöneleceği belirtildi.

Haberde 32 yaşındaki futbolcuya bir diğer Ligue 1 ekibi Bordeaux'nun da talip olduğu ifade edildi.

Fikret Orman ne demişti?

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Tosic'e teklif olup olmadığı sorusuna şöyle cevap vermişti;

"Tosic'i çok severiz, evladımız. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok. Şahsen severim. Kamuoyu da beğenir. Duruşu var. 15 Temmuz'da tankın önünde durdu, ailemizdendir Tosic."

Dusko Tosic (@duskotosic)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 2, 2017 at 12:28ös PST )



