Tottenham Joe Hart'ı kadrosuna kattı

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, bonservisi elinde bulunan İngiliz kaleci Joe Hart'ı transfer etti. 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli kaleciyle, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'de ilgileniyordu.

Fatih Karagümrük'de ilgileniyordu

Hatta Fatih Karagümrük'ün, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşması sağladığı bile iddia edilmişti. Kariyerinde Manchester City, Blackpool, Torino, West Ham gibi takımlarda forma giyen Hart, son olarak Burnley'de oynuyordu.

Toplamda 75 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen 33 yaşındaki kaleci Joe Hart'ın, Transfermarkt verilerine göre değeri 2.4 milyon euro.

Jose Sosa Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı.Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri’ne katılması bekleniyor.Sözleşme detayları belli olduJose Sosa, Fenerbahçe'den 2 yıllık ücret olarak toplam da 3 milyon euro kazanacak. Arjantinli oyuncu aynı zamanda 1.5 milyon euro da imza parası alacak. Yani sarı-lacivertli takımın kasasından Jose Sosa için 2 yılda toplam 4.5 milyon euro para çıkacak.Jose Sosa geçen sezon Trabzonspor formasıyla 42 maçta 11 gol ve 12 asistle oynamıştı.Mame Thiam resmen Fenerbahçe'deKasımpaşa: Thiam ve Fatih'i destek için bedelsiz verdik

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları belli oldu Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı. Tanıtımda konuşan Ahmet Nur Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığına dikkati çekerek, "En büyük spor giyim markası adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım adidas'tan aldığımızın karşılığını verebiliriz" dedi.Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını hatırlatan Çebi, "Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk" ifadelerini kullandı. "Bırakmam Seni" kampanyasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:"Hazirandan bu yana devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama 'Bırakmam Seni' kampanyasında öncelikle taraftarlarımızın, iş insanlarımızın desteğiyle bu süreci aşıyor gibiyiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim. Bazı art niyetli kişilerin bu kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın. Beşiktaşlılar dürüsttür. Ne dedilerse gereğini yerine getireceklerdir."Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e yanıt: Mensah yalan söylemez