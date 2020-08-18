Tottenham Joe Hart'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, son olarak Burnley forması giyen ve bonservisi elinde olan İngiliz kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki kaleciyle, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'de ilgileniyordu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, bonservisi elinde bulunan İngiliz kaleci Joe Hart'ı transfer etti. 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli kaleciyle, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'de ilgileniyordu.
Fatih Karagümrük'de ilgileniyordu
Hatta Fatih Karagümrük'ün, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşması sağladığı bile iddia edilmişti. Kariyerinde Manchester City, Blackpool, Torino, West Ham gibi takımlarda forma giyen Hart, son olarak Burnley'de oynuyordu.
Toplamda 75 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen 33 yaşındaki kaleci Joe Hart'ın, Transfermarkt verilerine göre değeri 2.4 milyon euro.
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