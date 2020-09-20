Trabzon Denizli'ye takıldı

Sezona, evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor, Süper Ligin 2. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Özellikle ikinci yarısında daha etkili olan bordo-mavili takım, son yarım saat 10 kişi oynayan rakibi karşısında üstün olan taraf olmasına rağmen sonuca yansıtamayınca 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Uzun süre sonra 3-5-2 sistemiyle mücadele eden Trabzonspor, Denizlispor karşısında oyunun ilk bölümünde savunma güvenliğini ön planda tutarken, ilk çeyrekten sonra sonuç üretecek organizasyonlar yaptı. 38. dakikada rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına giren Nwakaeme, Lopes’in müdahalesi ile yerde kaldı. Önce penaltı noktasına gösteren hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu VAR’da tekrar izledikten sonra kararını iptal etti. İkinci yarıya rakibine oranla daha atak başlayan Trabzonspor, en ciddi atağını 51. dakikada geliştirdi. Bu dakikada aldığı topla ceza alanı ön çizgisine kadar giden Afobe, Abdülkadir Ömür ile yaptığı duvar pasından sonra buluştuğu topu kaleci Pantilimon’un üzerinden kaleye gönderdi. Bakolorz topu çizgi üzerinden çıkarttı. 55’de Recep Niyaz’ın ceza alanı üzerinden attığı şutta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi. 62’de Abdülkadir Ömür’ün golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 68. dakikadan sonra üstünlüğünü tamamen ele alan Trabzonspor, sonuç bulamayınca maç golsüz sona erdi.

Yeniler ilk 11’de sahaya çıktı

Trabzonspor’un Denizlispor ile oynadığı maçta yeni transferler Lewis Baker ve Benik Afobe ilk 11’de sahaya çıktı. Beşiktaş maçında sakatlanan Kamil Ahmet’in yerine Abdurrahim Dursun, Ekuban’ın yerine Afobe ve kırmızı kart gören Flavio’nun yerine de Lewis Baker ilk 11’de görev yaptı. Guilherme kulübeye çekilirken yerine Edgar forma giydi. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf, Ekuban, Trondsen ve kart cezalısı Flavio oynamadı.

Penaltılar ve golümüz verilmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddi Newton, Denizlispor karşısında üstün olduklarını ancak hakemin de sonuca etki ettiğini söyledi. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan İngiliz çalıştırıcı, “Özelikle ilk 20 dakikadan sonra çok etkili olduk. Maçın tek hakimi olan ve oyunu domine eden taraf bizdik. İkinci yarıya çıktığmızda bu sahada çok daha iyi görüldü. Bugün yine aleyhimizde kararlar verildi. Hakemler tarafından verilmeyen penaltımız ve verilmeyen bir gol kararı var. Yeni arkadaşlarımızın da performansı gayet memnun ediciydi. 48 saat önce aramıza katıldılar. Takıma yeni alışıyorlar. Hem onların hem de takımımızın genel performansından mennun olduğumu söyleyebilirim. Eksikler nedeniyle yeni bir sistemle sahaya çıktık. İlk 20 dakikadan sonra oyunun hakimi bizdik. Ancak hakemin kararlarına takıldık” dedi.