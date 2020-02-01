Trabzon'da tartışmalı pozisyon

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelenin ilk dakikasında sarı-lacivertliler 1-0 geçti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Vedat Muriqi müdahale etti. Trabzonsporlu oyuncular bu müdahalenin elle yapıldığı iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Fakat hakem Ali Palabıyık, oyunu devam ettirdi.