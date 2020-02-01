SÜPER LİG

Trabzon'da tartışmalı pozisyon

Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelenin 5. dakikasında yaşanan bir pozisyonda, bordo-mavili ekip penaltı bekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelenin ilk dakikasında sarı-lacivertliler 1-0 geçti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Vedat Muriqi müdahale etti. Trabzonsporlu oyuncular bu müdahalenin elle yapıldığı iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Fakat hakem Ali Palabıyık, oyunu devam ettirdi.

  • Sosyal medyada da gündem olan bu pozisyon, Muriqi'in topa kafayla ya da eliyle dokunduğu şeklinde taraftarları ikiye böldü.

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