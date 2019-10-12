Trabzonspor değer kazandı
SÜPER LİG

Trabzonspor değer kazandı

Kulüpteki maddi sıkıntılar ve yaşanılan sakatlıklara rağmen oynadığı futbol ve aldığı saha sonuçlarıyla takdir toplayan bordo-mavili takımda, 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artış göstererek 69 milyon 950 bin Euro’ya yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor

Trabzonspor

Trabzonspor’da maddi sıkıntıların yanında yaşanılan sakatlıklara rağmen sahada alınan başarılı sonuçlar, bordo-mavili kulüpteki oyuncuların değerini artırdı. Ekim ayı itibarıyla takımın en değerli isimlerinin başında 15 milyon Euro piyasa değeri ile genç oyuncu Abdülkadir Ömür yer alırken, değerinde düşüş yaşanmasına rağmen 11 milyon Euro’luk piyasa değeri ile Daniel Sturridge ikinci sırada yer aldı. 1.5 milyon Euro olan piyasa değeri 6 milyon Euro’ya çıkan Uğurcan Çakır’ın yükselişi ise dikkat çekti. 12 oyuncunun değerini artırdığı ve 7 oyuncunun değer kaybı yaşadığı bordo-mavililerde 6 oyuncunun piyasa değerinde ise değişiklik yaşanmadı. Güncelleme sonrasında oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan artış ve düşüş sonrasında Trabzonspor’un 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artış göstererek 69 milyon 950 bin Euro’ya yükseldi.

EN DEĞERLİSİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Transfermarkt’ta Ekim ayında yapılan son güncellemeye göre; Uğurcan 1.5 milyon Euro olan piyasa değerini 6 milyon Euro’ya, Erce 400 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Arda 250 bin Euro’dan 300 bin Euro’ya, Hüseyin 2 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya, Hosseini 2 milyon Euro’dan 2,5 milyon Euro’ya, Ivanildo 1 milyon Euro’dan 1,2 milyon Euro’ya, Novak 2.6 milyon Euro’dan 3,3 milyon Euro’ya, Abdulkadir Parmak 2 milyon Euro’dan 2,5 milyon Euro’ya, Anthony Nwakaeme 2.5 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya, Fıratcan Üzüm 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya, Abdülkadir Ömür 10 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya, Caleb Ekuban 1.25 Euro’dan 4 milyon Euro’ya yükseltti.

  • Yöneticilerden forma desteği
  • Trabzonspor Kulübü, sosyal medyada başlatılan forma kampanyasına eski ve yeni yöneticilerin 10 bin 384 forma alarak destekte bulunduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu formaları için sosyal medya üzerinden “#KeşanChallenge” ismiyle bir kampanya başlatıldığı anımsatıldı. Eski ve yeni yöneticilerin de kampanyaya katılarak forma ücretlerini nakit olarak ödedikleri ifade edilen açıklamada, yöneticilerin isimlerine de yer verildi.
  • Geçen sezonu 2 puanla geçti
  • Trabzonspor 7. hafta itibarıyla geçen sezonun 2 puan üstüne çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, yönetimindeki bordo-mavililer geçen sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 10 puan topladı ve ligde 10. sırada yer aldı. Bu sezon 12 puan toplayan Trabzonspor, averajla 3. sıraya yükselerek önemli bir avantaj yakaladı.


Galatasaray'da sert rüzgarlar
Galatasaray'da sert rüzgarlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 114. yılı etkinlikleri kapsamında sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen’in mezarlıktaki anmasının ardından gündem ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan divan toplantısındaki olumsuz eleştirilerin sorulması üzerine, “Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen’in mezarı başında ona saygımdan dolayı bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Bunun yeri burası değil. Hafta içi sizlere bütün açıklamaları yapacağım” diye konuştu.DİVAN BAŞKANINI HEDEF ALDIMustafa Cengiz’in “Bazı kürsüler çok hadsiz kullanılıyor” diyerek kastettiği kişinin Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu olduğu öğrenildi. Sebebinin ise Eşref Hamamcıoğlu’nun Ekim ayı divan toplantısında Mustafa Cengiz’i sert bir şekilde eleştirmesi olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca Ali Sami Yen’i anma töreninde Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun tokalaşmaması dikkat çekti. sarı-kırmızılı kulübün çarşamba günü gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında kulüpte eşine az rastlanır şekilde yönetime göndermede bulunan Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, “İktidar olmak muktedir olmak anlamına gelmiyor. Galatasaray kulübü çaresiz değildir” ifadelerini kullanmıştı.Onyekuru’da son düzlükGol yollarında yaşadığı sorunu çözmek için devre arasındaki transfer dönemini bekleyen Galatasaray yönetiminin, eski futbolcusu Onyekuru ile prensipte anlaştığı öğrenildi.Galatasaray, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı devre arasında yapacağı transferle çözmeyi planlıyor. Bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 6 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından kadrosunda yine küçük değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Galatasaray, forvet bölgesini güçlendirmek için eski futbolcusu Henry Onyekuru konusunda futbolcu ve kulübü ile kiralama konusunda protokol yaptı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Nijeryalı futbolcuyu, 1 milyon Euro’ya kiralayacağı öğrenildi. Onyekuru, sezon başında 13,5 milyon euro karşılığında Monaco’ya transfer olurken, Fransız ekibinde istediği şansı bulamadı. İlk iki maçında ilk 11’de başlayan Nijeryalı futbolcu, geçen haftaki maçta ise kadroya dahil giremedi. Şu an hali hazırda 15 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılar, sezon başında Martin Linnes’in sözleşmesini askıya almış ve Norveçli futbolcuya lisans çıkartmamıştı. Teknik heyetin kalan haftalardaki performansa göre iki ismi takımdan göndermesi bekleniyor.Rakip İstanbulsporGalatasaray, milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı boş geçirmiyor. Sarı-kırmızılılar bugün saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray’ın, bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Taylan Antalyalı, Emre Mor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz gibi isimler bu hazırlık karşılaşmasında şans bulacak.Türkiye-Arnavutluk: 1-0

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Millilerimiz kritik virajı 90'da döndü
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.