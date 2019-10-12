Trabzonspor değer kazandı

Trabzonspor’da maddi sıkıntıların yanında yaşanılan sakatlıklara rağmen sahada alınan başarılı sonuçlar, bordo-mavili kulüpteki oyuncuların değerini artırdı. Ekim ayı itibarıyla takımın en değerli isimlerinin başında 15 milyon Euro piyasa değeri ile genç oyuncu Abdülkadir Ömür yer alırken, değerinde düşüş yaşanmasına rağmen 11 milyon Euro’luk piyasa değeri ile Daniel Sturridge ikinci sırada yer aldı. 1.5 milyon Euro olan piyasa değeri 6 milyon Euro’ya çıkan Uğurcan Çakır’ın yükselişi ise dikkat çekti. 12 oyuncunun değerini artırdığı ve 7 oyuncunun değer kaybı yaşadığı bordo-mavililerde 6 oyuncunun piyasa değerinde ise değişiklik yaşanmadı. Güncelleme sonrasında oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan artış ve düşüş sonrasında Trabzonspor’un 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artış göstererek 69 milyon 950 bin Euro’ya yükseldi.

EN DEĞERLİSİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Transfermarkt’ta Ekim ayında yapılan son güncellemeye göre; Uğurcan 1.5 milyon Euro olan piyasa değerini 6 milyon Euro’ya, Erce 400 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Arda 250 bin Euro’dan 300 bin Euro’ya, Hüseyin 2 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya, Hosseini 2 milyon Euro’dan 2,5 milyon Euro’ya, Ivanildo 1 milyon Euro’dan 1,2 milyon Euro’ya, Novak 2.6 milyon Euro’dan 3,3 milyon Euro’ya, Abdulkadir Parmak 2 milyon Euro’dan 2,5 milyon Euro’ya, Anthony Nwakaeme 2.5 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya, Fıratcan Üzüm 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya, Abdülkadir Ömür 10 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya, Caleb Ekuban 1.25 Euro’dan 4 milyon Euro’ya yükseltti.

Yöneticilerden forma desteği

Trabzonspor Kulübü, sosyal medyada başlatılan forma kampanyasına eski ve yeni yöneticilerin 10 bin 384 forma alarak destekte bulunduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu formaları için sosyal medya üzerinden “#KeşanChallenge” ismiyle bir kampanya başlatıldığı anımsatıldı. Eski ve yeni yöneticilerin de kampanyaya katılarak forma ücretlerini nakit olarak ödedikleri ifade edilen açıklamada, yöneticilerin isimlerine de yer verildi.

Geçen sezonu 2 puanla geçti

Trabzonspor 7. hafta itibarıyla geçen sezonun 2 puan üstüne çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, yönetimindeki bordo-mavililer geçen sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 10 puan topladı ve ligde 10. sırada yer aldı. Bu sezon 12 puan toplayan Trabzonspor, averajla 3. sıraya yükselerek önemli bir avantaj yakaladı.



