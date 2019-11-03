SÜPER LİG

Trabzonspor evinde kayıp

Süper Lig’in 10 haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Göztepe’ye Jerome’un golüyle mağlup oldu. Birçok net pozisyonda kaleci Beto’yu geçemeyen bordo-mavililer, hem 9 maç sonra evinde kaybetmenin hem de liderlik fırsatını kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncalar maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Trabzonsporlu oyuncalar maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü Jerome kaydetti. Bordo-mavili takım, bu sonucun ardından hem evinde 9 maç sonra mağlup olmanın hem de Alanya ve Başakşehir’in berabere kalmasıyla liderliği kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Geçen sezon sahasındaki Alanya yenilgisinden sonda Trabzonspor’un Göztepe karşılaşmasıyla başlayan 21 maçlık gol atma serisi yine İzmir ekibiyle oynadığı dünkü maçta sona erdi. Trabzonspor Göztepe ise Başakşehir ve Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yardımcı antrenör Suat Arıcan’ın çıktığı maçta 3 puan almanın ve ilk deplasman galibiyetinin sevincini yaşadı. Bordo-mavili takımın önde pres yaparak başladığı karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 20. dakikada geldi. Sosa’nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören yerden çektiği sert şut kaleci Beto’da kaldı. 31. dakikada konuk Gassama’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu iyi takip eden Jerome düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır’ın yanından ağalarla buluşturdu: 0-1. 37. dakikada Doğan Erdoğan’ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beto topu kornere çıkardı. 75. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan içeriye katedip arka direğe doğru çevirdiği topla buluşan Avdijaj’in şutunu kaleci Beto ayaklarıyla son bir hamle yaparak kornore çeldi. 90’da Pereira’nın sağdan ortasında Koray’ın altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunu Beto çıkardı. 90+3’te yine Pereira’nın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Novak’ın şutu ters köşeden direğin dibinden auta gitti.

Penaltı tartışması Aydınus, VAR’a gitmedi

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon

Maçın 58. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth, Titi’nin bileğine basması sonucu yerde kaldı. Trabzonspor’un penaltı itirazlarına rağmen maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR’a gitmeyerek oyunu devam ettirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maç sonrası verilmeyen penaltıya isyan ederek, “Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz. Kurallar değişmediyse bilmediğimiz birşeyler mi var?” diye isyan etti.

Kaybetmek üzüntü verici

  • İki takımın futbolcuları ve hakemler, maç öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.
    İki takımın futbolcuları ve hakemler, maç öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.
  • Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, kaybetmenin üzücü olduğunu, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Karaman, “İlk yarı oynadığımız oyun bize yakışmayan bir oyundu. Her ne kadar top bizde görünse de topun hızı bizim beklediğimiz şekilde değildi. İkinci yarı daha gayretli, istekli bir takımım vardı. Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. Sonlandıramadığımız için de böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Bunun adına üzgünüm. Geçen seneden beri takımın yükünü çeken iskelet tabiri ettiğimiz oyuncular her şeye rağmen bırakmadan, mazeret üretmeden camianın beklentilerine cevap verme adına gösterdikleri üst düzey bir çaba var. İkinci yarı birçok arkadaşını o çabaya ortak ettiler ama çeviremedik. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sonuç için de üzüntümü ifade ediyorum” dedi.
  • Bazen bizim gördüklerimizle hakemlerin ki örtüşmüyor
  • Tecrübeli teknik adam, Sörloth’un ayağına bastığı pozisyon hakkındaki yorumu ve Hosseini’nin yerine Fernandes’i tercih etme sebebine ilişkin, “Göztepe’nin önde hızlı oyuncuları vardı. Fernandes’in hızına biraz daha güvendiğimiz için öyle bir tercihte bulunduk. Sörloth’un pozisyonunu defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, izler ve gerekli yorumu onlar da yaparlar” yanıtını verdi. Karaman, takımın bu sezon her maçta gol yemesiyle ilgili olarak ise, “Bunu rotasyon ya da oyuncu yeteneğine bağlamamak lazım. Savunmayı sadece savunma oyuncularından beklerseniz bu tarz sıkıntılar yaşarsınız” ifadelerini kullandı.
  • Ahmet Canbaz ve Cafer Tosun ilk kez
  • Trabzonspor’da Ahmet Canbaz ilk kez 11’de oynarken, Cafer Tosun da bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Alman ekibi Werder Bremen’den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet, son 2 lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Genç oyuncu ikinci yarı Avdijaj’a yerini bıraktı. Avdijaj’da son dakikalarda yerini Koray’a bıraktı.

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Vida ve 11. dakikada Diaby kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 52. dakikada Mukairu attı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 15'e yükseltirken, Antalspor ise 11 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Rize deplasmanına gidecek.195 gün sonra kazandıAntalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby’nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın 9. dakikasına Vida, 11. dakikasında da Diaby’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden de 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Son olarak 22 Nisan 2019’da geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor’u deplasmanda Vida ve Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, o tarihten sonra ligde oynadığı 6 deplasman maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.Açılış yine Vida’danGeçtiğimiz sezonun 29. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde aldığı galibiyetin ardından dış saha 3 puana hasret kalan Beşiktaş, Antalya deplasmanında galip gelerek puanını 15’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında 9. dakikada ilk golünü atan Vida, siyah-beyazlıların 195 gün önce aldığı Sivasspor galibiyetinde de takımının ilk golünü atan isim olmuştu.Zorunlu değişiklikSüper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu.Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.Antalyaspor'da 3 eksikAntalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan isimlerden sarı kart cezalısı Hakan Özmert'i kullanamazken, Ondrej Celustka ve Doğukan Sinik'i ise yedeğe çekti.Kırmızı-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Bahadır Öztürk, Charles ve Leschuk görev yaptı. Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi sahaya Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla çıktı.İlk 11'lerAntalyaspor: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif.Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut.Karşılaşmadan dakikalar4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Lens'in kafa vuruşunda Ferhat topa hakim olmayı başardı.7. dakikada Umut Nayir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ljajic'in sol çaprazdan yaptığı vuruş, kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.9. dakikada Beşiktaş Ljajic ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Vida ceza alanı içi altı pas önünde topa kafa ile yükseldi. Vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1.11. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, orta sahadan gönderilen uzun topu Lens kafayla indirdi. Pozisyonu önlemek isteyen Eren Albayrak'tan topu kapan Diaby penaltı noktası yakınında bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-2.14. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Diaby'nin kafa vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.21. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Ferhat son anda köşeden çelmeyi başardı.35. dakikada Ufuk Akyol'un ceza alanı dışından sert şutu kaleci Karius'ta kaldı.45. dakikada orta alandan atılan uzun pasla rakip ceza alanına giren Lens'in vuruşu kaleci Ferhat'ta kaldı.İlk yarıyı Beşiktaş 2-0 önde kapadı.52. dakikada orta sahadan defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mukairu, hızla ilerleyerek Beşiktaş ceza alanına girdi. Bekletmeden vuruşunda top Karius'un solundan ağlara gitti: 1-2.70. dakikada kaleci Ferhat'ın kısa düşen pasını önünde bulan Ljajic uzak bir mesafeden topu boş kaleye göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.86. dakikada Antalyaspor mutlak golden oldu. Ribeiro'nun pasında altı pas içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın gelişine vuruşu kaleciden oyun alanına geri döndü.Maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.