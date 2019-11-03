Trabzonspor evinde kayıp

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü Jerome kaydetti. Bordo-mavili takım, bu sonucun ardından hem evinde 9 maç sonra mağlup olmanın hem de Alanya ve Başakşehir’in berabere kalmasıyla liderliği kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Geçen sezon sahasındaki Alanya yenilgisinden sonda Trabzonspor’un Göztepe karşılaşmasıyla başlayan 21 maçlık gol atma serisi yine İzmir ekibiyle oynadığı dünkü maçta sona erdi. Trabzonspor Göztepe ise Başakşehir ve Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yardımcı antrenör Suat Arıcan’ın çıktığı maçta 3 puan almanın ve ilk deplasman galibiyetinin sevincini yaşadı. Bordo-mavili takımın önde pres yaparak başladığı karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 20. dakikada geldi. Sosa’nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören yerden çektiği sert şut kaleci Beto’da kaldı. 31. dakikada konuk Gassama’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu iyi takip eden Jerome düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır’ın yanından ağalarla buluşturdu: 0-1. 37. dakikada Doğan Erdoğan’ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beto topu kornere çıkardı. 75. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan içeriye katedip arka direğe doğru çevirdiği topla buluşan Avdijaj’in şutunu kaleci Beto ayaklarıyla son bir hamle yaparak kornore çeldi. 90’da Pereira’nın sağdan ortasında Koray’ın altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunu Beto çıkardı. 90+3’te yine Pereira’nın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Novak’ın şutu ters köşeden direğin dibinden auta gitti.

Penaltı tartışması Aydınus, VAR’a gitmedi

Maçın 58. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth, Titi’nin bileğine basması sonucu yerde kaldı. Trabzonspor’un penaltı itirazlarına rağmen maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR’a gitmeyerek oyunu devam ettirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maç sonrası verilmeyen penaltıya isyan ederek, “Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz. Kurallar değişmediyse bilmediğimiz birşeyler mi var?” diye isyan etti.

Kaybetmek üzüntü verici



Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, kaybetmenin üzücü olduğunu, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Karaman, “İlk yarı oynadığımız oyun bize yakışmayan bir oyundu. Her ne kadar top bizde görünse de topun hızı bizim beklediğimiz şekilde değildi. İkinci yarı daha gayretli, istekli bir takımım vardı. Bulduğu pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. Sonlandıramadığımız için de böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Bunun adına üzgünüm. Geçen seneden beri takımın yükünü çeken iskelet tabiri ettiğimiz oyuncular her şeye rağmen bırakmadan, mazeret üretmeden camianın beklentilerine cevap verme adına gösterdikleri üst düzey bir çaba var. İkinci yarı birçok arkadaşını o çabaya ortak ettiler ama çeviremedik. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sonuç için de üzüntümü ifade ediyorum” dedi.

Bazen bizim gördüklerimizle hakemlerin ki örtüşmüyor

Tecrübeli teknik adam, Sörloth’un ayağına bastığı pozisyon hakkındaki yorumu ve Hosseini’nin yerine Fernandes’i tercih etme sebebine ilişkin, “Göztepe’nin önde hızlı oyuncuları vardı. Fernandes’in hızına biraz daha güvendiğimiz için öyle bir tercihte bulunduk. Sörloth’un pozisyonunu defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, izler ve gerekli yorumu onlar da yaparlar” yanıtını verdi. Karaman, takımın bu sezon her maçta gol yemesiyle ilgili olarak ise, “Bunu rotasyon ya da oyuncu yeteneğine bağlamamak lazım. Savunmayı sadece savunma oyuncularından beklerseniz bu tarz sıkıntılar yaşarsınız” ifadelerini kullandı.

Ahmet Canbaz ve Cafer Tosun ilk kez

Trabzonspor’da Ahmet Canbaz ilk kez 11’de oynarken, Cafer Tosun da bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Alman ekibi Werder Bremen’den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet, son 2 lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Genç oyuncu ikinci yarı Avdijaj’a yerini bıraktı. Avdijaj’da son dakikalarda yerini Koray’a bıraktı.