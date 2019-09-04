Trabzonspor geçit vermiyor

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul’un şampiyonluklar yaşamış üç büyük takımı karşısında geçit vermiyor. Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı, 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da berabere kaldı. Trabzonspor, Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray’ı 4-0, ardından Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı. Ligin ikinci yarısında İstanbul’da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş’ı da sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililer, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmaları nedeniyle yoğun bir maç trafiğinde Fenerbahçe deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü.

FENERBAHÇE’YE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, ayrıca bu üç rakibi içerisinde son dönemde Fenerbahçe’ye karşısında elde ettiği yenilmezlik serisiyle de dikkat çekiyor. Deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı sarı-lacivertli rakibi ile önceki gün de dış sahada berabere kalarak bu seriyi bozamayan bordo-mavililer, aynı zamanda rakibine 6 maçtır da mağlup olmuyor. Fenerbahçe karşısında son mağlubiyetini 26 Aralık 2016 tarihinde oynanan karşılaşmada alan Trabzonspor, sonraki 6 maçta 5 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.