Trabzonspor golcüsünü açıkladı

Kiralık olarak transfer edilen Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile resmi sözleşme imzalandı.

"Forma satışına katıldı ve 500 adet forma aldı"





İmza töreninde konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bugün yine genç bir futbolcumuzun transferini gerçekleştirdik. İhtiyacımız olan nokta pozisyonlara transferlere devam ediyoruz. Her transfer olduğu gibi bu transfer de biraz sıkıntılı oldu. Bu süreç içerisinde hem sporcunun kendisi, hem menajeri hem de Cyristal Palace kulübü son derece yardımcı oldular. Gece yarılarına kadar görüşmelerimiz oldu. Büyük bir sabır gösterdiler, biz de sabır gösterdik. Alexander’ın teknik kapasitesi ve teknik özellikleri üzerine yorum yapmak tabii ki benim haddim değil. İzleme komitesinin vermiş olduğu rapor ve teknik heyetin verdiği onay doğrultusunda gerçeklemiş bir transfer. Ancak şunu söyleyebilirim ki; dün Obi Mikel ile ilgili olarak söylemiş olduğum sözler Alexander için de geçerli. Biz sadece bir futbolcu, sadece bir forvet transfer etmiyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir atlet transfer ediyoruz. Kendisi spor etik ve ahlakına son derece bağlı, örnek bir sporcu ve örnek bir forvet. Daha sonra öğrenmiş bulunuyoruz ki babası 1993 senesinde Bursaspor’da forvet olarak oynamış ve kız kardeşi de Bursa’da doğmuş. Bir şekilde bu topraklarda, 25 yıl önce yine sporcu olarak hizmet etmiş bir babanın oğlunu transfer etmiş bulunuyoruz. Alexander diğer oyuncularımız gibi forma satışına katıldı ve 500 adet forma aldı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Takımımıza, camiamıza hayırlı olsun” dedi.

"Çok mutluyum"

Alexander Sörloth ise, “Böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hep yukarı seviyelere hep zirveye ve ofansif futbol oynamak isteyen bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hem başkanımızdan hem de kulübümüzdeki herkesten çok olumlu mesajlar aldım. Takımımıza katılmayı ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve hep birlikte maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

23 yaşındaki Sörloth, 2017-2018 sezonu devre arasında 9 milyon euro bedelle Midtjylland'dan Crystal Palace'a transfer oldu. 1,94 metre boyundaki oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace formasıyla 12 maçta görev aldı. Genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı.

Maliyeti belli oldu

Trabzonspor Alexander Sörloth ile yapılan sözleşmenin detaylarını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, Sörloth'un iki yıllığını kiralanması için kulübüne 750 bin Euro ödeyecek. Ayrıca futbolcunun 2020-21 sezonunda resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor. Norveçli futbolcuya gelecek 2 sezon için de 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor Sörloth'un sözleşme detaylarını açıkladı:



✅ 2+2 yıllık anlaşma

✅ 2019/20 sezonu için € 1.5M

✅ 2020/21 sezonu için € 1.5M pic.twitter.com/qM93OHxDqM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Ağustos 2019



