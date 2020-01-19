SÜPER LİG

Trabzonspor-Kasımpaşa: 6-0

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk lig maçına çıkan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth yaptığı hat-trickle, karşılaşmanın yıldızı oldu.

Sörloth yaptığı hat-trickle, karşılaşmanın yıldızı oldu.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor Medilcap Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ligdeki ilk maçına çıkan bordo-mavililer, mücadeleden 6-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Karadeniz ekibine farklı galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Sosa, 29 ile 83'te Nwakaeme ve 27, 55 ile 88'de Sörloth kaydetti.

Kasımpaşa'da Jorge Fernandes 47. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  • Trabzonspor bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.
Maçın önemli anları

18. dakikada Hajradinovic’in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

GOL

  • 25. dakikada Sosa’nın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fatih’in solundan filelerle buluştu. 1-0

GOL

  • 27. dakikada Pereira’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Sörloth’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in solundan ağlara gitti. 2-0

GOL

  • 29. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önüne alan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

GOL


  • 55. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme’nin pasında arka direkte Sörloth, meşin topu ağlara gönderdi. 4-0

72. dakikada Serkan Asan yerden pasında topla buluşan Sörloth’ün şutu auta çıktı.

GOL

  • 83. dakikada Pereira’nın sağ taraftan ortasında kafalardan seken topu önüne alan Nwakaeme, ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 5-0

GOL

  • 88. dakikada Doğan Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içinde Serkan Asan’ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Sörloth kafayla ağlarla buluşturdu. 6-0


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