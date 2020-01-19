Trabzonspor-Kasımpaşa: 6-0

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor Medilcap Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ligdeki ilk maçına çıkan bordo-mavililer, mücadeleden 6-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Karadeniz ekibine farklı galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Sosa, 29 ile 83'te Nwakaeme ve 27, 55 ile 88'de Sörloth kaydetti.

Kasımpaşa'da Jorge Fernandes 47. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Maçın önemli anları

18. dakikada Hajradinovic’in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

GOL

25. dakikada Sosa’nın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fatih’in solundan filelerle buluştu. 1-0

GOL

27. dakikada Pereira’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Sörloth’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in solundan ağlara gitti. 2-0

GOL

29. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önüne alan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

GOL





55. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme’nin pasında arka direkte Sörloth, meşin topu ağlara gönderdi. 4-0

72. dakikada Serkan Asan yerden pasında topla buluşan Sörloth’ün şutu auta çıktı.

GOL

83. dakikada Pereira’nın sağ taraftan ortasında kafalardan seken topu önüne alan Nwakaeme, ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 5-0

GOL

88. dakikada Doğan Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içinde Serkan Asan’ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Sörloth kafayla ağlarla buluşturdu. 6-0



