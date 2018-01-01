Trabzonspor Maicon'u istiyor

Rıza Çalımbay'ın takıma gelmesiyle üst üste galibiyetler alıp devre arasına 29 puanla 7. sırada giren Trabzonspor, ikinci yarıya iddialı bir şekilde girmek için kolları sıvadı.
Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor yönetimi, Antalyaspor'un sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Maicon'u transfer etmek istiyor.
- Oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı ifade edilen Rıza Çalımbay'ın devre arasında eski öğrencisinin transfer edilmesi için yönetime rapor sunduğu belirtildi.
Antalyaspor'a gelmeden önce 7 yıl Rusya'da oynayan futbolcu sezon başında kırmızı beyazlı kulüple 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.
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