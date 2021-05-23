Spor Trabzonspora 20lik golcü Görüşmeler başladı
TRANSFER

Trabzonspor'a 20'lik golcü: Görüşmeler başladı

Özellikle forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan Trabzonspor’un 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Yuri Alberto'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Trabzonspora 20lik golcü: Görüşmeler başladı
Alberto'nun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor’da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen bordo-mavililerin, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi.

Eski oyuncusu Alexander Sörloth için girişimlerini sürdüren ve Parma’dan da Andreas Cornelius ile temaslarına devam eden Karadeniz ekibinin, Brezilya pazarına da açıldığı ifade edildi.

Yuri Alberto ile sıcak temas

Trabzonspor’un Brezilya Seri A ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu Yuri Alberto için harekete geçtiği öğrenildi.

Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi.

  • Piyasa değeri 6 milyon euro olan genç forvet, bu sezon Internacional formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Yuri Alberto sağ ayağını kullanıyor.
Yuri Alberto sağ ayağını kullanıyor.

Ahmet Ağaoğlu 2 transferi açıkladı: İmzaya gelecekler
SPOR
Ahmet Ağaoğlu 2 transferi açıkladı: İmzaya gelecekler

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine Mert Günok ve Kristoffer Nordfeldt
SPOR
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine Mert Günok ve Kristoffer Nordfeldt
Abone Ol Google News
Ne yapacağımızı bilmiyoruz

'Ne yapacağımızı bilmiyoruz'

​İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli evsiz kaldı.
Birbirine tükürdüler

Birbirine tükürdüler

Metrobüste 'saygısızlık yapıyorsun' kavgası.
Onlarca Yahudi yerleşimci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksaya baskın düzenledi

Tünelin ucunda ışık göründü

Tünelin ucunda ışık göründü

​120 milyon doz aşı temini için yapılan anlaşmalar bilim insanlarını umutlandırdı.

CHP'li Özkan'dan 10 seçim kaybeden genel başkanı için iddialı açıklama.

​FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor.

​Çocuklarını korumak için akrabalarına gönderiyorlar.
Sahibinin sesi

Sahibinin sesi

​FETÖ'nün medya ayağı iş başında.
İki ayrı devlet kabul edilmeli

İki ayrı devlet kabul edilmeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta çözüm mesajı.
28 ilde yağış bekleniyor

28 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.