Trabzonspor'a Boşnak stoper geliyor

Trabzonspor, yeni sezonun ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer İranlı futbolcu Vahid Amiri'nin ardından Bosna Hersek Milli Takımı'nın stoperi Bicakcic'i de renklerine bağlıyor.

Hoffenheim'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Trabzonspor'un kulüple yaptığı görüşmelerde de büyük yol kat ettiği ve transferi bitirme noktasına getirdiği belirtildi.

Expressno'da yer alan haberde de oyuncunun transferinin kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.