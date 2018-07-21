SÜPER LİG

Trabzonspor'a Boşnak stoper geliyor

Trabzonspor, İranlı futbolcu Vahid Amiri'nin transferini açıklamasının ardından bir imzaya daha hazırlanıyor. Bordo mavililer Hoffenheim'ın Boşnak stoperi Ermin Bicakcic için oyuncuyla her konuda anlaşırken transferin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermin Bicakcic

Ermin Bicakcic

Trabzonspor, yeni sezonun ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer İranlı futbolcu Vahid Amiri'nin ardından Bosna Hersek Milli Takımı'nın stoperi Bicakcic'i de renklerine bağlıyor.

Hoffenheim'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Trabzonspor'un kulüple yaptığı görüşmelerde de büyük yol kat ettiği ve transferi bitirme noktasına getirdiği belirtildi.

Expressno'da yer alan haberde de oyuncunun transferinin kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.


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