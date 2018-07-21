Trabzonspor'a Boşnak stoper geliyor

Trabzonspor, yeni sezonun ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer İranlı futbolcu Vahid Amiri'nin ardından Bosna Hersek Milli Takımı'nın stoperi Bicakcic'i de renklerine bağlıyor.
Hoffenheim'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Trabzonspor'un kulüple yaptığı görüşmelerde de büyük yol kat ettiği ve transferi bitirme noktasına getirdiği belirtildi.
Expressno'da yer alan haberde de oyuncunun transferinin kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.
Hoffenheim'da oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Bosna-Hersek Milli Takımı'nda 23 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 1.85 boyundaki stoper, ülkesinin son oynadığı 4 hazırlık maçında da forma giydi.
✅vs. Bulgaristan: 0-1
▪vs. Senegal: 0-0
▪vs. Karadağ: 0-0
✅vs. Güney Kore: 1-3 pic.twitter.com/2SSGNOhxAF
Hoffenheim'da oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Bosna-Hersek Milli Takımı'nda 23 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 1.85 boyundaki stoper, ülkesinin son oynadığı 4 hazırlık maçında da forma giydi.
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