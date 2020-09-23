Trabzonspor'a minnettarım

Trabzonspor’dan ayrılarak Almanya’nın Leipzig kulübüne transfer olan Alexander Sörloth “Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım” dedi. Bordo-mavili takımda geçen sezon 24 golle gol kralı olan Norveçli futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile veda etti. Sörloth, Trabzonspor’da geçirdiği geçen sezonun kendisi için çok duygusal olduğunu ifade ederek, “Başkan Ahmet Ağaoğlu’na beni kabullenip bir baba figürü gibi davrandığı için büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada bulunduğum süre boyunca kendisi benim için çok özeldi ve tekrar kendisine büyük teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

KEŞKE BİZZAT VEDA EDEBİLSEYDİM

Yalnızca saha içinde değil, şehirdeki birçok insanla da arkadaşlıklar kurduğunu, bu yüzden bu mesajı video ile göndermenin çok zor olduğunu belirten Norveçli oyuncu, “Keşke bu veda mesajını bir veda üzerinden değil sizlere orada bizzat kendimi söyleyebilseydim. Trabzon şehri beni kendi çocukları gibi görseler de kariyerimde ulaşmak istediğim hedeflerim ve hayallerim var. Onlardan biri Almanya Bundesliga’da oynamaktı. Çünkü çok iyi bir lig, dünyadaki en iyi liglerden bir tanesi” şeklinde konuştu.

KALBİM BURUK BİR ŞEKİLDE TERCİH YAPTIM

“Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım ve ayrıca aldığım karar Trabzonspor’dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak” ifadesini kullanan Sörloth, şunları kaydetti: “Umuyorum herkes de bunu anlayacaktır. Hepinize bizzat veda edebilmeyi isterdim. Ancak pandemi nedeniyle birlikte seyahat etmek daha zorlaştı ve maalesef bu yüzden gelip ellerinizi sıkıp düzgün şekilde veda etme fırsatı bulamıyorum. Ama yine de beni aranıza kattığınız ve kariyerimde yeni adımı atma fırsatı tanıdığınız için sizlere minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Trabzon’da her zaman arkadaşlarım olacak. Takım arkadaşlarım, antrenörler, sağlık ekibi, oradaki herkes geçen yılı unutulmayacak bir yıl haline getirdiler. Sizlere her zaman borçlu hissedeceğim. Gelecek de tekrar sizlerle görüşebilmeyi umuyorum.”

Bonservis bedeli 20 milyon €

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Süper Lig’de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth’un Almanya’nın Leipzig Kulübüne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Açıklamada, anlaşmaya göre Leipzig’in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace’a yarı yarıya paylaşılmak üzere şu şekilde ödeme yapacağı kaydedildi: “Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon Euro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon Euro bonus ödenecektir. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer kârının yüzde 20’si kulübümüze ödenecektir. Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye’ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.”