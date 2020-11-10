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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı

Abdullah Avcı

Trabzonspor'da Eddie Bilal Newton'ın ardından, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandı. 57 yaşındaki deneyimli hocayla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi.

Avcı'ya ödenecek rakam belli oldu

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Trabzonspor, 57 yaşındaki teknik adama bu sezon 5 milyon TL, gelecek sezon için 6,5 milyon TL, 2022-23 sezonu için ise 8,5 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.


  • Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli
  • Trabzonspor ile 2,5 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu. Avcı'nın ekibi şu şekilde:
  • Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
  • Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
  • Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
  • Caner Erol - Performans Analizi
  • Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
  • Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak detayı
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak detayı

Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek. Bordo-mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak.Orhan Ak etkisiTeknik direktör arayışlarında olan Fraport TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu. Ak'ın Abdullah Avcı'ya, "Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz" sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.Daha az maaşa Trabzonspor'aÖte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Sezona Eddie Bilal Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz hocayla yollarını ayırmıştı. Ardından teknik direktör arayışlarına başlayan bordo-mavililer, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'da karar kıldı.Deneyimli hocayla yapılan görüşmelerin ardından, Trabzonspor yönetimi Avcı ile 3 yıllığına anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklandıktan sonra göreve başlayacak olan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da netlik kazandı.Abdullah Avcı'nın ekibi şu şekilde:Orhan Ak - Yardımcı AntrenörEgemen Korkmaz - Yardımcı AntrenörYaşar Çevikel - Psikolojik Performans AntrenörüCaner Erol - Performans AnaliziÖzerk Tufan - Fizik Performans AntrenörüHaluk Güngör - Kaleci AntrenörüTrabzonspor'da efsane isim geri dönüyor: Yeni teknik ekibin içinde olacakTrabzonspor'da Eddie Bilal Newton ile yollar ayrıldıAlanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi

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