Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor'da Eddie Bilal Newton'ın ardından, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandı. 57 yaşındaki deneyimli hocayla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi.
Avcı'ya ödenecek rakam belli oldu
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Trabzonspor, 57 yaşındaki teknik adama bu sezon 5 milyon TL, gelecek sezon için 6,5 milyon TL, 2022-23 sezonu için ise 8,5 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.
Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli
Trabzonspor ile 2,5 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu. Avcı'nın ekibi şu şekilde:
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