Trabzonspor'da Abdullah Avcı ilk peşinde

Süper Lig’de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesiyle birlikte yeni bir hava yakalayan Trabzonspor, 7 Aralık Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Sivasspor karşısında sahaya sadece 3 puan için değil, bir ilki de başarmak için çıkacak. Süper Lig’de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Avcı ile birlikte yeniden özgüven kazanmaya başladı. Bordo-mavili takım Sivasspor maçından da galibiyetle ayrılarak seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Abdullah Avcı tarihe geçecek

Süper Lig’de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Sivasspor maçından da gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılması halinde, Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir tarih daha yazacak. Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başında ilk üç maçında gol yemeden kazanan teknik adam olarak Trabzonspor’un tarihine geçecek. Bordo-mavililer Sivasspor karşısında gol yemeden kazanması halinde 2017 Aralık ayından sonraki süreçte ilk kez üst üste üç maçtan gol yemeden kazanmış olacak.

Ahmet Ağaoğlu 4 futbolcunun ismini verdi ve açıkladı: İzlemeye gelecekler Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'dan yeni transferlere, ekonomik yapıdan kulüp hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.Ağaoğlu, "Abdullah hoca hepimizin bildiği, tanıdığı, kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir hoca. Trabzonspor camiası sahiplenirse bırakmaz, camiamızın hocayı sahiplenmesi çok önemliydi. Hoca iyi başladı, devamı gelecek. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz" dedi.Sahadaki başarının yanı sıra ekonomik başarının da önemine vurgu yapan Ağaoğlu, "Bir futbol takımının başarısını sadece sportif olarak değerlendirmek yanlış olur. Milyon Eurolar harcayarak o sene ya da sonraki sene başarı elde edersiniz. Sportif başarının yanında ekonomik başarı da gösteremediğiniz zaman ilerleyen seneler size sıkıntı olarak geri dönüyor. Maalesef bunu en ağır yaşayan kulüplerden birisi de Trabzonspor oldu. Diğer kulüpler de bu sıkıntıyı belirli ölçülerde yaşıyorlar. Trabzonspor olarak temel prensibimiz kendi dinamikleri ve altyapısından yetiştirmiş olduğu futbolculardan hem performans olarak hem de ileride ekonomik olarak yararlanmak. Düşük bütçeyle transfer ettiğiniz futbolcuları geliştirerek hem takıma katkısı hem de satış ya da kiralık olarak gönderildiğinde ekonomik olarak katkısı önemli. Sürdürülebilir başarı da kendiliğinden oluşmuş oluyor" diye konuştu. "Sörloth'a Yusuf Yazıcı'yı örnek gösterdim"Geçen sezon takımda yer alan ve bu sezon farklı takımlara transfer olan oyuncular için Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak başka bir takımın oyuncuları. Onların performanslarıyla ilgili değerlendirme yapmam doğru olmaz. Sörloth bizim marka elçimiz. Geliştirdiğimiz ve sattığımız bir oyuncu, çok önemli. Bir sonraki satışında da yüzde 20 gelir edeceğimiz bir oyuncu olduğu için sürekli bizim radarımızda ve temas halindeyiz. Sörloth farklı bir takıma, çok farklı bir lige ve çok iyi bir takıma gitti. Trabzonspor'daki performansını hemen orada da göstermesini beklemek fazla iyimserlik olurdu. Sert ve Viking yapısını dışarıya yansıtıyor olsa da Sörloth duygusal birisi. Belki de Sörloth gittiği yerde Ekuban'ı ve Nwakaeme'yi çok aramıştır. Sürekli onu motive ettim. Kendisine Yusuf Yazıcı'yı örnek verdim. 'Geçen yıl iyi bir sezon geçirmedi ve sakatlandı ama çok çalıştı. Bugün Avrupa'da adından söz ettiren bir oyuncu haline geldi. Sen de bu uyum sürecini atlatacaksın ve aynı başarıyı yakalayacaksın. Sen Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden birisin' dedim. Marka elçisi olarak baktığımızda Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Trabzonsporlu Alexander Sörloth. Avrupa piyasasına onları biz parlatıp gönderdik" dedi. "Avrupa takımlarının radarındalar"Bordo mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerin Avrupa takımlarının gündeminde olduğunu belirten Ağaoğlu, "Takımdaki oyuncularla ilgili benden negatif bir şey duyamazsınız. Baker, Flavio, Hugo, Edgar gibi isimler Avrupa takımlarının radarında. Belki de bu hafta bu isimlerle ilgili haberler duyacaksınız. Pandemi olmasına rağmen bu oyuncularımızı Avrupa'dan izlemeye gelecek sportif direktörler ve scout ekipleri var. Trabzon'a gelecekler" ifadelerini kullandı. "Olumsuzluğun tek sorumlusu kulüp başkanıdır"Sezon başında teknik direktör tercihinin Eddie Newton'dan yana kullanılması ve Abdullah Avcı ile görüşülmediğini söyleyen Ağaoğlu, "Perde arkasında çok fazla spekülasyonlar yapıldı. İşin doğrusuna bakıldığında farklı durumlar var. Spor aleminde önemli kulüplerde görülmemiş şeyler üzerinde konuşulması doğru değil. Olmamış bir şey üzerinden konuşmanın da bir yararı olmayacak. Kupa kazanmış bir hocayı gönderip başka bir hoca ile anlaştığınızda, aynı sonuçları aldığınız zaman nasıl eleştiriler gelirdi? Aldığınız karar başarıya ulaştığında sizden iyisi ve doğrusu yoktur. Alınan kararlar sonunda olumsuzluk yaşanırsa eleştirilerin hedefi siz olurunuz. Bu son derece doğaldır. Trabzonspor'da bir başarı varsa başarının paydaşları herkestir. Sportif başarıysa teknik direktörü, oyuncuları, sağlıkçısı, malzemecisi, taraftarıdır. Kulüple alakalı her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu kulüp başkanıdır. Bu da son derece doğaldır. Kulüp başkanı olarak bunu bilmeniz lazım. 2004'ten beri ilk kez kulüp ikinci oldu ve Türkiye Kupası aldı. Bu bir başarıdır" diye konuştu. "Camiamızın hocayı sahiplenmesi çok önemliydi"Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Abdullah hoca hepimizin bildiği, tanıdığı, kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir hoca. Sistemi ve öncelikler belli. Hocanın önceliği takım savunması. Hemen takımın bu sisteme adapte olması kolay değil. Daha iki maç olmasına rağmen iki maçta da başarılı bir savunma uygulayan taktik anlayışı var. İlk geldiğinde 'Maç kazanalım, maç kazanma alışkanlığı elde edelim, sonrasında farklı bölgelerdeki sıkıntıları zaman içerisinde çözeriz' diye konuştuk. Camia tarafından benimsendi. Taraftar sahip çıktı, bu çok önemli. Trabzonspor'u diğer takımlardan ayıran en büyük özellik taraftarı. Pek çok açığımızı taraftarımızla kapatıyoruz. Gelir ve kadro maliyeti anlamında bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 5'te 1'ine sahibiz. Biz bu açığı taraftarımızla ve camiamızla kapatıyoruz. Pandemi döneminde taraftarımızdan uzak kalmamız bize pahalıya mal oldu. Geçen sezon kaybettiğimiz şampiyonlukta da pandemi sonrası taraftarsız olmamamızın da önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Bugün Alexander Sörloth, Leipzig'e gitti ama Trabzonspor camiası onu sahipleniyor. Sosyal medyasında 2 bin 500 'e yakın yorum var ve hepsi Trabzonspor taraftarından. Leipzig taraftarından bir tane yorum yok. Trabzonspor camiası sahiplenirse bırakmaz. Camiamızın hocayı sahiplenmesi çok önemliydi. Hoca iyi başladı, devamı gelecek. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz" şeklinde konuştu. 🔹Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı iki karşılaşmadan da galip ayrılırken kalesinde hiç gol görmedi. pic.twitter.com/LgMBUg8q2A— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 27, 2020 "Transferde tek yetkili Abdullah Avcı"Transfer çalışmaları ile ilgili birkaç hafta sonra somut adımlar atılacağını söyleyen Ağaoğlu, "Transfer tamamen hocanın tasarrufunda. Hocamız ve izleme ekibinin birlikte yapacağı çalışma neticesinde ortaya çıkacak bir durum. Hocamızla 'Birkaç hafta geçsin, oyuncuların gerçek performanslarını görelim, maçlar kazanalım' diye konuştuk. Transferlerle ilgili kararını verecek" açıklamasında bulundu.Abdullah Avcı: "Burası Trabzonspor"pic.twitter.com/BsXFTj0luD— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020

Karadeniz ekibi hazırlıklarına bugün devam edecek

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Dünü izinli olarak geçiren Karadeniz ekibi müsabakaya kadar olan üç günlük bölümde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalışmalarına ağırlık verecek. Antrenmanların yanı sıra Abdullah Avcı, bireysel ve takım görüşmelerine de ağırlık verecek.

Büyük umutlarla transfer edildi, sadece 3 dakika oynadı Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesiyle birlikte toparlanma sürecine giren ve oynadığı son 2 maçta 6 puan toplayarak büyük bir moral yakalayan Trabzonspor’da, sezon başında transfer edilen Stiven Plaza da çıkış arayan isimlerin başında geliyor.Sezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid’den 2+2 yıllığına anlaşma sağlanarak transfer edilen oyuncu bugüne kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz ekibinin Süper Lig’de bugüne kadar oynadığı 10 maçta sadece 3 dakika forma giyebilen oyuncu 7 maçta ise 21 kişilik oyuncu kadrosuna dahil edilmedi.Ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalan forvet eleştirilerin odağındaki isim olurken, 21 yaşındaki oyuncu Abdullah Avcı ile birlikte çıkış arayan isimlerin başında geliyor.Avcı görüşme halindeTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldiği ilk günden itibaren oyuncularıyla birebir görüşmeler yapıyor. Sağlıklı iletişim kurarak takımsal ve bireysel sorunların üstesinden gelmeye çalışan deneyimli teknik adam, öz güven sorunu yaşayan oyuncularıyla da yakın temas kuruyor. Moral ve motivasyon konuşmaları yapan Abdullah Avcı, Stiven Plaza gibi çıkış arayan oyuncularla yakından ilgileniyor.Brezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdi



