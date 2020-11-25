Trabzonspor'da Afobe yerine Djaniny

Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte ilk maçta alınan 3 puanın sevinci yaşanırken, galibiyetleri seri hale getirmek için çalışmalar da sürüyor.

Afobe'nin performansı tartışılıyor

Sahaya çıkan oyuncuların performansları da olumlu ve olumsuz yönden değerlendirilmeye başlanırken, bordo-mavili takımın sezon başında İngiliz ekibi Stoke City’den bir yıllığına kiraladığı Benik Afobe, performansıyla eleştirilerin odağında yer almaya başladı.

8 maçta 3 gol attı

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı İngiliz Teknik Direktör Eddie Newton’un da önerisiyle transfer edilen Benik Afobe, 7 kez ilk 11’de olmak üzere Süper Lig’de toplam 8 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Newton’un ardından takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı’nın da ilk maçında 11’de görev verdiği Demokratik Kongolu futbolcu, Erzurumspor karşısında adeta yokları oynadı. Avcı’nın 62 dakika sahada tuttuğu Afobe, 18 kez topla buluşurken bir pozisyonda kaleciyi geçmesine rağmen topu filelere gönderemedi.

Afobe yerine Djaniny

Deneyimli çalıştırıcının, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Ankaragücü maçında Afobe'yi kenara çekip, Djaniny'e şans vermesi bekleniyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu 1'i ilk 11'de olmak üzere 5 kez forma giyerken, gol atamadı.

Fırtına evinde avladı Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Yeni teknik direktörü Abdulah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta bordo-mavili takıma 3 puanı getiren golü Ekuban kaydetti. 7. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazına giren Afobe’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan gözyaşlarına hakim olamadı 20’de Novikovas’ın kullandığı köşe atışında kaleci Uğurcan yumrukladı, seken topu tamamlayan Mina’nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kafa ile kornere gönderdi. 23. dakikada Ekuban, Abdulkadir Ömür paslaşmasında topu önüne alan Ekuban’ın ayağının ucuyla düzgün vuruşunda top kaleci Kayacan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0. 36’da Ekuban’ın mükemmel pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe’nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 55’de Kaan’ın soldan ortasını kaleci Uğurcan kontrol edemedi, seken topu Gomes tamamlamak istedi ama vuruşu direk dibinden dışarı gitti. 60’da Ekuban’ın pasıyla ceza sahasına giren Baker’ın vuruşu direk dibinden auta gitti. 72’de Kaan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 83’de Sissoko’nun yerden vuruşunda top yine Uğurcan’da kaldı. Kasımpaşa'nın serisine Konyaspor son verdiAvcı’dan 4 değişiklikMilli maç arasının başlangıcında Trabzonspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başındaki ilk maçına çıktı. Avcı, ligde son oynanan Alanyaspor maçına göre Erzurumspor karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Avcı, Serkan, Kamil Ahmet, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker,Nwakaeme ile Afobe’ye görev verdi. Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle, Salih Karvazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. İZMİRLİ ÇOCUKLARA YARDIM ELİ Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı. Erzurumspor maçında Yavru Fırtına Tribünü’nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir’deki depremzede çocuklara destek olabilecek. Trabzonspor.com.tr’de TS CLUB üzerinden 135 TL’ye satışa sunulan peluş ayıcıklardan elde edilecek gelir İzmir’de depreminden etkilenen çocuklara gönderilecek.



