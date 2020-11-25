Trabzonspor'da Afobe yerine Djaniny

Trabzonspor’un sezon başında İngiliz ekibi Stoke City’den bir yıllığına kiraladığı Demokratik Kongolu futbolcu Afobe, performansıyla eleştirilerin odağında yer almaya başladı.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Afobe'nin yerine Djaniny'ye şans vermesi bekleniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte ilk maçta alınan 3 puanın sevinci yaşanırken, galibiyetleri seri hale getirmek için çalışmalar da sürüyor.
Afobe'nin performansı tartışılıyor
Sahaya çıkan oyuncuların performansları da olumlu ve olumsuz yönden değerlendirilmeye başlanırken, bordo-mavili takımın sezon başında İngiliz ekibi Stoke City’den bir yıllığına kiraladığı Benik Afobe, performansıyla eleştirilerin odağında yer almaya başladı.
8 maçta 3 gol attı
Trabzonspor'un yollarını ayırdığı İngiliz Teknik Direktör Eddie Newton’un da önerisiyle transfer edilen Benik Afobe, 7 kez ilk 11’de olmak üzere Süper Lig’de toplam 8 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Newton’un ardından takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı’nın da ilk maçında 11’de görev verdiği Demokratik Kongolu futbolcu, Erzurumspor karşısında adeta yokları oynadı. Avcı’nın 62 dakika sahada tuttuğu Afobe, 18 kez topla buluşurken bir pozisyonda kaleciyi geçmesine rağmen topu filelere gönderemedi.
Afobe yerine Djaniny
Deneyimli çalıştırıcının, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Ankaragücü maçında Afobe'yi kenara çekip, Djaniny'e şans vermesi bekleniyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu 1'i ilk 11'de olmak üzere 5 kez forma giyerken, gol atamadı.
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