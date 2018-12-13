SÜPER LİG

Trabzonspor'da ayrılık

Bordo-mavili kulüp, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Akbaş bu sezon Trabzonspor'da 4 maçta forma giydi.

Mustafa Akbaş bu sezon Trabzonspor'da 4 maçta forma giydi.

Trabzonspor Mustafa Akbaş ile yollarını ayırdı. Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

"Karaman'a rest çekti" iddiası

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın yaşanan sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe maçında daha önce forma vermediği Mustafa Akbaş'ı oynatmak istediği ancak oyuncunun hocasına rest çektiği ve bu nedenle yedek kaldığı iddia edilmişti.

Trabzonspor'un oyuncuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

  • "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. "

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