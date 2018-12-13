Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor Mustafa Akbaş ile yollarını ayırdı. Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

"Karaman'a rest çekti" iddiası

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın yaşanan sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe maçında daha önce forma vermediği Mustafa Akbaş'ı oynatmak istediği ancak oyuncunun hocasına rest çektiği ve bu nedenle yedek kaldığı iddia edilmişti.



Trabzonspor'un oyuncuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle;