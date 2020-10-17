Trabzonspor'da Bahattin Şimşek endişesi

Süper Lig’in 5. haftasında bugün sahasında Başakşehir karşılaşacak Trabzonspor’da maç öncesi hakem Bahattin Şimşek endişesi yaşanıyor. Bordo-mavili takımın geçen sezon Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor’u 5-0 yendiği maçta görev alan Şimşek, Süper Lig’de ise ilk kez Trabzonspor’un maçında düdük çalacak. Bahattin Şimşek, geçen sezon bordo-mavililerin deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 ve Antalyaspor’u 3-1 yendiği maçlarda VAR hakemliği yapmıştı. Trabzonspor’un geçen sezon Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Baiano’dan yediği tekmelere bu oyuncuyu iterek tepki veren Alexander Sörloth kırmızı kartla oyun dışında kalmış, Norveçli oyuncuya verilen 2 maçlık hak mahrumiyeti cezası daha sonra VAR görüntülerinin ardından 1 maça indirilmişti.

HAKEM HATALARINDAN 4 PUAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezon hakem hatalarından canı yanan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezon Denizlispor ve Gaziantepspor maçlarında hakem kararları nedeniyle 4 puanlarının çalındığını belirtip, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) taşımıştı. Ağaoğlu, bugün oynanacak Başakşehir maçının lige yeniden başlamak adına kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Hakem konuşmaktan artık yorulduklarına da dikkat çeken Trabzonspor Başkanı, bu konuda gerek TFF’yi, gerekse Merkez Hakem Kurulu’nu uyardıklarını vurgulayarak, “Maalesef geçen sezonu bitirdik, yeni sezona girdik ama hakemler Trabzonspor’a karşı duruşlarındaki istikrarı koruyor. Lige verilen arada umarım ki hakemler de düşünme fırsatı bulup, artık takımların kaderiyle oynamayı bir kenara bırakırlar” ifadelerini kullandı.

KULÜBÜN BORCU 928 MİLYON TL’YE DÜŞTÜ

Diğer yandan Trabzonspor’un 47. Olağan Divan Genel Kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün net borcunu 928 milyon TL’ye düşürdüklerini belirterek, “Bu finansal politika devam ettiğinde 5 sene sonra Trabzonspor borçlarının tamamından kurtulacaktır” dedi.