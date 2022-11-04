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Trezeguet: "Gol atmak ve asist yapmak için açım"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki son maçında sahasında konuk ettiği Ferencvaros’u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde Marc Bartra ve Mahmoud Trezeguet açıklamalarda bulundu. Bartra, "bu mücadelenin sürüyor olması bizim adımıza önemli" ifadelerini kullanırken, Trezeguet de, "En iyi yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyorum" dedi. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonsporda Bartra ve Trezeguet neler söyledi, muhtemel rakipler kimler?
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri Anderlecht, Dnipro, Cluj, Fiorentina, Basel, Gent, Lech Poznan, Partizan.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubunda lider Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. 9 puana karşın 3. olarak yoluna devam edecek olan bordo-mavililerde karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Mahmoud Trezeguet ve Marc Bartra açıklamalarda bulundu.

Marc Bartra: "Bugünkü yolumuzun doğru yol olduğunu düşünüyorum"

Takım olarak iyi savunma yaptıklarını belirten Marc Bartra, "Harika bir ilk yarı geçirdik, belki de 3-0'ı bulup, içeri girebilirdik. İkinci yarı da bu oyunumuzu devam ettirmek istedik. Takım olarak iyi savunma yaptık. Grubu belki üçüncü bitirdik, daha iyi yerlerde olabilme şansımız vardı, bu mücadelenin sürüyor olması bizim adımıza önemli. Bir geçiş sürecindeyiz. Futbol bir hatalar oyunu, daha az hata yapanın kazandığı oyun. Biz daha az hata yapmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bugünkü yolumuzun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu takımın olduğu her yerde her zaman mücadele vardır. Gidilebilecek yapılabilecek en iyi işi yapmaya çalışacağız" yanıtını verdi.

Mahmoud Trezeguet: "Gol atmaya açım"

Mahmoud Trezeguet de 3 puanı aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bundan sonra bir sonraki aşamaya geçtik. Şimdi ise önümüzdeki lige odaklanıyoruz. Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Elbette gol atmak ve asist yapmak için açım. Bunları yapmayı arzuluyorum. Ama bunları da yapamadığım zaman takımın kazanması için en iyi yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyorum. Görevimi sadece gol atma ve asist yapma olarak yorumlamayalım. Takıma en iyi anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım en iyi yerde devam ederiz" diye konuştu.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kim?

  • Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri, Anderlecht, Dnipro, Cluj, Fiorentina, Basel, Gent, Lech Poznan, Partizan. Kura çekimi 7 Kasım TSİ 16.00'da çekilecek. İlk maç 16 Şubat, ikinci maç 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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