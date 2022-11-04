Spor Abdullah Avcı 9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz
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Abdullah Avcı: “9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz”

UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Ferencvaros’u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte puanını 9 yapan bordo-mavililer buna karşın 3. olarak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Oyuncularımı da ortaya koydukları mücadeleden ötürü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Avcı'nın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı maçın geneli ve ilk yarıdaki oyun hakkında neler söyledi?
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros galibiyetinin ardından, “9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Abdullah Avcı: "İlk yarıda oynanan futboldan büyük keyif aldık"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dönemlerin belki de ilk yarısı bakımından pozisyon zenginliği bakımından rakibe baskı açısından ilk yarıda oynanan futboldan büyük keyif aldık. İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Daha farklı bir maç olabilirdi. Grubun liderini tek yenen takımız. Trabzonspor’un olduğu her yerde mücadele vardır. Rakibimi bir üst tura çıktığı için tebrik ediyorum. Oyuncularımı da ortaya koydukları mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Başakşehir ve Sivasspor gruptan çıktı, onlara da başarılar diliyorum. Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum. Ülke puanına katkı sağlıyorlar” dedi.

"Ligin güçlü ekiplerinden biriyle oynayacağız"

Bordo-mavili takımın başında 100. maçına çıkması ile ilgili olarak ise konuşan Avcı, “Trabzonspor ailesine taraftarına, kulüp başkanına, yönetimine, bütün personeline, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum, harika duygular yaşıyoruz. Çok mutluyum. Taraftarımızı pazar gününden itibaren ful bir şekilde tribüne bekliyorum. Ligin güçlü ekiplerinden biriyle oynayacağız. İkinci şampiyonluk yolunda giderken onları yanımızda istiyorum” diye konuştu.


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