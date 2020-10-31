Trabzonspor'da Eddie Bilal Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."

Trabzonspor'da bir dönem sona erdi Alınan kötü sonuçların ardından Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre bordo-mavili takımda teknik direktör Eddie Newton'ın sözleşmesi feshedildi.Bu sezon sadece bir galibiyet alabildiTrabzonspor, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, son olarak dün sahasında oynadığı 7. hafta maçında Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.Karadeniz ekibinde teknik direktörlük için Tamer Tuna, Fatih Tekke, Tolunay Kafkas ve Mustafa Raşit Akçay’ın isimleri geçiyor.Newton'dan istifa sorusuna cevap: Kaçacak biri değilimTrabzon'da isyan ettiren sonuç: 3-4



