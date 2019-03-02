Trabzonspor'da Ekuban harekatı

UEFA’da geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle kabarık dosyası bulunan ve bu nedenle geride kalan ara transfer dönemini yasaklı geçiren Trabzonspor, önceki gün geçmiş dönemde yapılan transferlerden kalma 30 milyon TL’lik ödemenin ardından gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun beraberindeki heyetin Finansal Fair Play anlaşması için yaptığı sunum UEFA tarafından olumlu karşılanınca ve ödemenin yapılmasıyla birlikte transfer için düğmeye basıldı. Karadeniz ekibi, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ekuban’ın bonservisini almakta fikir birliğine vardı.

Sezon sonu beklenmeyecek

Bu doğrultuda Trabzonspor yönetim kurulu, sezon başında Leeds United Kulübü’nden 200 bin Euro’ya kiralık olarak kadrosuna kattığı ve satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu Ekuban’ı renklerine bağlayacak. Yönetim, yasağının kalkmasının resmileştikten sonra halinde teknik direktör Ünal Karaman’ın da olumlu rapor verdiği Gana asıllı İtalyan futbolcunun için Leeds United’a 1 milyon Euro ödeyerek satın alma opsiyonunu sezon bitimine yakın bir zamanda kullanacak.