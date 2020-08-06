Trabzonspor'da Filip Novak camiaya veda etti

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve bordo mavili kulüple yeni anlaşma yapmayan Filip Novak, Instagram sayfasından yayınladığı mesajla Trabzonspor'a veda etti.
Ayrıntılar geliyor...
Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve bordo mavili kulüple yeni anlaşma yapmayan Filip Novak, Instagram sayfasından yayınladığı mesajla Trabzonspor'a veda etti.
Ayrıntılar geliyor...
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