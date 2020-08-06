TRANSFER

Trabzonspor'da Filip Novak camiaya veda etti

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve bordo mavili kulüple yeni anlaşma yapmayan Filip Novak, Instagram sayfasından yayınladığı mesajla Trabzonspor'a veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filip Novak

Filip Novak

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Filip Novak'ın veda mesajı
Filip Novak'ın veda mesajı

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve bordo mavili kulüple yeni anlaşma yapmayan Filip Novak, Instagram sayfasından yayınladığı mesajla Trabzonspor'a veda etti.

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