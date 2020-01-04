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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'e tam destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyeti ile buluştu.

Haber Merkezi İHA
Yönetim ve teknik heyet toplu fotoğraf çektirdi

Yönetim ve teknik heyet toplu fotoğraf çektirdi

Fotoğraf: IHA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili takımda görevinden ayrılan Ünal Karaman’dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen yemekte, Başkan Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir’e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.

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