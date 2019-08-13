Trabzonspor'da karaborsa tedbiri

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Sparta Prag öncesinde Trabzon’da karaborsa bilet endişesi had safhaya ulaştı. Passolig uygulaması olmadığı için kağıt bilet uygulaması yapılması ve maç öncesinde satışa çıkartılan biletlerin birkaç saatte tükenmesi endişeleride beraberinde getirdi. Kulübe gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor yönetim kurulu, karaborsa bilet satışını engellemek için Trabzon Emniyet Müdürlüğüne konunun takibi için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

ŞİKAYET EDİLMESİ İSTENDİ

Gurbetçilerin maça ilgisi nedeniyle karaborsa bilet satışlarının yapılabileceğinden yola çıkan Trabzonspor yönetim kurulunun, başvuru sonrasında Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili şubelerinin harekete geçeceği ve özellikle şehir merkezinde ve stadın bulunduğu Akyazı bölgesinmde yoğun uygulama yapacağı belirtildi. Maça günler kala 250-300 TL’den satılmaya çalışıldığı öğrenilen karaborsa bilet konusunda taraftarlarda uyarılırken, bu kişilerin Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne şikayet edilmesi istendi.

Edgar Trabzon’a geliyor

Fransa’nın Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı’nın transferi için yapılan anlaşmada Trabzonspor’a verilen defans oyuncusu Edgar Miguel Le’in ayrılığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli stopere Trabzonspor’da başarılar dilendi. 25 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Portekiz’in Belesenses takımından Lille’e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Portekizli futbolcu 11 resmi maçta görev aldı. Lille ile toplam 47 maçta oynayan Edgar 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. Edgar’ın bir kaç gün içinde Trabzon’a geleceği öğrenildi.