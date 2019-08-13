Trabzonspor'da karaborsa tedbiri
SÜPER LİG

Trabzonspor'da karaborsa tedbiri

UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynayacağı maçın biletleri kısa sürede tükenen Trabzonspor’da yönetim kurulu karaborsayı önlemek için harekete geçti. Bordo-mavililerin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden karaborsa için ekstra tedbir istediği öğrenildi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Sparta Prag maçı hızırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dünkü idmanını Medical Park Stadı’nda yaptı.

Sparta Prag maçı hızırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dünkü idmanını Medical Park Stadı’nda yaptı.

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Sparta Prag öncesinde Trabzon’da karaborsa bilet endişesi had safhaya ulaştı. Passolig uygulaması olmadığı için kağıt bilet uygulaması yapılması ve maç öncesinde satışa çıkartılan biletlerin birkaç saatte tükenmesi endişeleride beraberinde getirdi. Kulübe gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor yönetim kurulu, karaborsa bilet satışını engellemek için Trabzon Emniyet Müdürlüğüne konunun takibi için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

ŞİKAYET EDİLMESİ İSTENDİ

Gurbetçilerin maça ilgisi nedeniyle karaborsa bilet satışlarının yapılabileceğinden yola çıkan Trabzonspor yönetim kurulunun, başvuru sonrasında Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili şubelerinin harekete geçeceği ve özellikle şehir merkezinde ve stadın bulunduğu Akyazı bölgesinmde yoğun uygulama yapacağı belirtildi. Maça günler kala 250-300 TL’den satılmaya çalışıldığı öğrenilen karaborsa bilet konusunda taraftarlarda uyarılırken, bu kişilerin Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne şikayet edilmesi istendi.

  • Edgar Trabzon’a geliyor
  • Fransa’nın Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı’nın transferi için yapılan anlaşmada Trabzonspor’a verilen defans oyuncusu Edgar Miguel Le’in ayrılığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli stopere Trabzonspor’da başarılar dilendi. 25 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Portekiz’in Belesenses takımından Lille’e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Portekizli futbolcu 11 resmi maçta görev aldı. Lille ile toplam 47 maçta oynayan Edgar 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. Edgar’ın bir kaç gün içinde Trabzon’a geleceği öğrenildi.

Her şey ülkem için
Her şey ülkem için

Avrupa ve dünya şampiyonu grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası’na aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle aynı anda antrenman yaparak hazırlanıyor. Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 14-22 Eylül’de düzenlenecek şampiyonaya Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde hazırlanan Kayaalp, yorucu bir antrenman temposu geçiriyor Günde çift antrenman yapan şampiyon güreşçiye, Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Rıza Kaya ile güreşçiler Doğan Yılmaz, Emin Öztürk ve Osman Yıldırım eşlik ediyor. Antrenman süresince Rıza Kayaalp, dört güreşçiyle aynı anda mücadele ediyor.SABREDİYOR VE ZORLUKLARA KATLANIYORUMRıza Kayaalp, yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, 4 güreşçiyle aynı anda çalışmasınını şöyle anlattı, “Saldırgan bir güreş yapısına sahibim. Yeteneğim o şekilde. Maçlarda rakiplerime saldırarak, onları pasif düşürüp, yorup, öyle yeniyorum. Onu yapabilmek için 3-4 kişiyle çalışmak zorunda kalıyorum. Benim için iyi oluyor. Yorucu geçiyor ama gerçekten de beni güçlendiriyor. Aynı anda 3-4 kişiyle çalışınca rakiplerime karşı da büyük bir avantaj sağlamış oluyorum. Burada çok zorlansam da gelişeceğimi, şampiyonada bana faydası olduğunu düşündüğüm için sabrediyorum. Önemli olan en iyi şekilde güçlenmek. Hedefim, bu ülkeyi en iyi şekilde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil edebilmek. Bunun için de bütün zorluklara katlanırım. Sıkıntı yok.”YENİ ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZMilli güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacağını vurgulayarak, “İnşallah dördüncü dünya şampiyonluğu da nasip olur. Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırma umuduyla yola çıkacağız” diye konuştu. Daha sonra da rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlanmak istediğini belirten Rıza, amacının kazanılan başarıları koruyabilmek olduğunu da sözlerine ekledi.Fatih Terim'in ne zaman ayağa kalkabileceği belli oldu

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