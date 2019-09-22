Trabzonspor’da savunma sıkıntısı

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da oynadığı 9 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere oynadığı toplam son 15 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Geçen sezon da savunmada sıkıntı yaşayan ve kadrosuna Arjantinli Gaston Campi ve Portekizli Ivanildo Fernandes gibi 2 stoper oyuncusu daha takviye eden bordo-mavililer, en son geçen sezonun 28. haftasındaki Bursaspor maçında gol yemedi. Trabzonspor, bu maçtan sonra Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 15 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Bordo-mavililer, Bursaspor maçından 1-0’lık galibiyetle ayrıldıktan sonra ligde geçen sezon 6, bu sezon da 4 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 14 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere 15 resmi maçta 21 gol yedi.Trabzonspor, bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da 9 maçta 12 gol kalesinde gördü. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci haftada Yeni Malatyaspor’u 2-1 yenen Trabzonspor, üçüncü haftada Fenerbahçe maçından 1-1, dördüncü haftada ise Gençlerbirliği karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2, kendi sahasında da aldığı 2-1’lik sonuçlarla play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Yunanistan’ın AEK takımıyla eşleşen bordo-mavililer, deplasmanda 3-1 yendiği rakibi karşısında sahasında 2-0 kaybetmesine rağmen gruplara kaldı. Trabzonspor, son olarak, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda İspanya’nın Getafe takımıyla karşılaşırken bu maçtan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, kalesinde en son 162 gün önceki bir maçta gol görmedi. Bordo-mavililer, geçen sezon 12 Nisan’da Bursaspor deplasmanında 1-0 galip geldiği maçında ardından 162 gündür kalesini gole kapatamadı.
PUAN VE ATTIĞI GOL BAKIMINDAN GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALDI
Trabzonspor, ligin ilk dört haftasında 2018-19 sezonundaki söz konusu haftaya kadar olan bölümde daha az puan toplayıp, daha az gol üretti. 2018-19 sezonunun ilk dört haftasında 9 gol atan ve 7 puan toplayan bordo-mavili takım, bu sezon ise ilk dört haftalık bölümde 6 gol atıp, hanesine de 6 puan yazdırdı. Son iki sezon karşılaştırıldığında Trabzonspor ligde ilk 4 haftalarda ise kalesinde 5’er gol gördü.
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