Trabzonspor’da savunma sıkıntısı

Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere oynadığı toplam son 15 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Geçen sezon da savunmada sıkıntı yaşayan ve kadrosuna Arjantinli Gaston Campi ve Portekizli Ivanildo Fernandes gibi 2 stoper oyuncusu daha takviye eden bordo-mavililer, en son geçen sezonun 28. haftasındaki Bursaspor maçında gol yemedi. Trabzonspor, bu maçtan sonra Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 15 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Bordo-mavililer, Bursaspor maçından 1-0’lık galibiyetle ayrıldıktan sonra ligde geçen sezon 6, bu sezon da 4 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 14 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere 15 resmi maçta 21 gol yedi.Trabzonspor, bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da 9 maçta 12 gol kalesinde gördü. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci haftada Yeni Malatyaspor’u 2-1 yenen Trabzonspor, üçüncü haftada Fenerbahçe maçından 1-1, dördüncü haftada ise Gençlerbirliği karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2, kendi sahasında da aldığı 2-1’lik sonuçlarla play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Yunanistan’ın AEK takımıyla eşleşen bordo-mavililer, deplasmanda 3-1 yendiği rakibi karşısında sahasında 2-0 kaybetmesine rağmen gruplara kaldı. Trabzonspor, son olarak, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda İspanya’nın Getafe takımıyla karşılaşırken bu maçtan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, kalesinde en son 162 gün önceki bir maçta gol görmedi. Bordo-mavililer, geçen sezon 12 Nisan’da Bursaspor deplasmanında 1-0 galip geldiği maçında ardından 162 gündür kalesini gole kapatamadı.

PUAN VE ATTIĞI GOL BAKIMINDAN GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALDI

Trabzonspor, ligin ilk dört haftasında 2018-19 sezonundaki söz konusu haftaya kadar olan bölümde daha az puan toplayıp, daha az gol üretti. 2018-19 sezonunun ilk dört haftasında 9 gol atan ve 7 puan toplayan bordo-mavili takım, bu sezon ise ilk dört haftalık bölümde 6 gol atıp, hanesine de 6 puan yazdırdı. Son iki sezon karşılaştırıldığında Trabzonspor ligde ilk 4 haftalarda ise kalesinde 5’er gol gördü.

Milli güreşçi Taha Akgül dünya ikincisi oldu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde son iki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.Barys Arena'daki günün son müsabakasında ilk devreyi 2-0 önde tamamlayan Taha, ikinci yarıda farkı açarak skoru 4-0 yaptı. Petriashvili daha sonra 4-4'lük eşitliği yakalarken, milli güreşçi son bölüme 6-4 önde girdi. Gürcü sporcu, müsabakanın son saniyelerinde aldığı 2 puanla skoru 6-6'ya getirdi.Petriashvili son puan avantajıyla altın madalyanın sahibi olurken, Taha gümüş madalya aldı. Gürcü Petriashvili, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.Taha Akgül Dünya İkincisi!Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil -125kg sporcumuz Taha Akgül finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili’ye 6-6 biten maç sonucunda mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı 👏🇹🇷 pic.twitter.com/3wrzIduCDR— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) 21 Eylül 2019 Taha, dün ilk maçında Moldovalı Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0, yarı finalde ise Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almıştı.Olimpiyat şampiyonu Taha, dünya şampiyonalarında daha önce 2014 ve 2015 yıllarında altın madalya kazanmıştı. 2017'de Fransa'nın başkenti Paris'te finalde Petriashvili'ye yenilen Taha, geçen yıl Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde sürpriz bir şekilde veda etmişti.Taha, Petriashvili'yi bu yıl Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 7-0 mağlup ederek bu organizasyondaki 7. şampiyonluğuna imza atmıştı.Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajıGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya ikinci olan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül’ü kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun ikinci kez Olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”Kazakistan’da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi milli güreşçimiz @Tahaakgul’ü tebrik ediyorum.🇹🇷 pic.twitter.com/MKCyGawFtd— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 21 Eylül 2019